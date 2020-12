Altwarmbüchen

Ein letztes Mal kontrolliert Sinan Cengil, ob alle Vorbereitungen abgeschlossen sind, ein Schriftzug wird noch schnell an der Fensterscheibe angebracht. Dann ist es endlich so weit.: Pünktlich am Sonnabend, 12. Dezember, um 12.12 Uhr eröffnet Cengil gemeinsam mit seiner Frau Gevri seinen Pizzabringdienst Crusty’s im Zentrum von Altwarmbüchen.

Inhaber verteilt Pizzastücke zum Mitnehmen

Die Freude über die Eröffnung ist groß, doch Cengil ist auch besorgt. „Es ist kein Spaß mit Corona. Es ist daher wichtig, dass sich die Leute hier nicht tummeln“, betont der Inhaber. Auf viel Werbung hatte er extra verzichtet, die kostenlosen Pizzastücke zur Eröffnung gibt es verpackt in Tüten zum Mitnehmen – denn im Zentrum gilt Maskenpflicht. In den Laden selbst darf fast niemand. „Es spielt sich alles draußen ab“, betont Cengil.

Sinan Cengil verteilt Pizzastücke zum Mitnehmen. Quelle: Lisa Höfel

Freunde und Familie, die zur Ladeneröffnung gratulieren wollen, müssen schnell wieder gehen. „Viele kommen nur kurz vorbei und bringen ein Geschenk“, sagt der Inhaber. Um den Abstand zu gewährleisten, weist der Inhaber immer wieder auf die bestehenden Regelungen hin, insbesondere auch auf die Maske. Die Eröffnung zu verschieben war für ihn keine Option. Die Hoffnung bleibe, dass der Bringdienst auch in Corona-Zeiten gut anlaufe.

