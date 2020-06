Neuwarmbüchen

Um den Angriff auf seinen Hund zu verhindern, stellte sich am Sonnabend gegen 9 Uhr im Bereich Am Sahlgarten/Schmiededamm in Neuwarmbüchen ein 43-jähriger Mann schützend vor seinen Retriever-Mischling. Daraufhin attackierte der angreifende Pitbull den Hundebesitzer und verletzte ihn oberflächlich am Schienbein, wie die Polizei berichtete.

Laut den Beamten wurde der Pitbull namens Emma von einem jungen Mädchen geführt, das kurzzeitig die Kontrolle über den Hund verloren hatte. Die Polizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein und bitten Zeugen um Hinweise unter Telefon (05139) 9910.

Anzeige

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen Sie in unserem Ticker

Weitere NP+ Artikel

Von Thomas Oberdorfer