Der Verein Politik zum Anfassen beschenkt sich selbst zum 15-jährigen Bestehen: Mit einer Anlaufstelle in Altwarmbüchen wollen die Macher des erfolgreichen Politikplanspiels „Pimp Your Town“ Isernhagener in ihre Arbeit einbeziehen. Spielerisch sollen Informationen zur Demokratie vermittelt werden, auch ein Podcaststudio ist geplant.