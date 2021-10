Isernhagen

Die Stiftung St. Marien lädt zur nächsten Abendmusik in die Kirche in Isernhagen K.B. ein. Am Sonntag, 31. Oktober, ist dafür ab 17 Uhr die studierte Pianistin Kira Leona Urban zu Gast.

Die Besucherinnen und Besucher können dann nicht nur Stücke von Felix Mendelssohn Bartholdy, Frédéric Chopin, Johann Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Hanns Jelinek und Maurice Ravel hören, sondern der Pianistin auch auf einer Videoleinwand auf die Finger schauen. Die Abendmusik wird ergänzt um Texte von Susanne Niemeyer, Momente der Stille, ein gemeinsames Vaterunser und ein abschließendes Segenswort. Die Moderation übernimmt Matthias Krüger vom Kuratorium der Stiftung.

In St. Marien gilt die 3-G-Regel. Hygiene- und Abstandsregeln sind einzuhalten, bis zum Platz besteht Maskenpflicht. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Von Carina Bahl