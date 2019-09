Pastor Jens Seliger verlässt die Kirchengemeinde St. Nikolai

Kirchhorst

Pastor Jens Seliger verlässt die St.-Nikolai-Kirchengemeinde in Kirchhorst. Einen letzten Gottesdienst mit dem scheidenden Pastor werden die Konfirmanden am Sonntag, 29. September, feiern. Dafür haben die Mädchen und Jungen einen Erntedankgottesdienst vorbereitet, in dem sich Seliger von seinen Konfirmanden verabschieden möchte. Der Gottesdienst beginnt um 10 Uhr.

Seliger wechselt nach Hannover

Vier Wochen später, am Sonntag, 27. Oktober, wird Pastor Seliger in einem Gottesdienst in St. Nikolai durch den stellvertretenden Superintendenten Rainer Müller-Jödicke verabschiedet. Der Gottesdienst beginnt um 15 Uhr. Seliger wechselt von Kirchhorst nach Hannover. Er wird im Stadtkirchenverband die Stelle eines Springers im Amtsbereich Süd-Ost antreten und Vakanzvertretungen in verschiedenen Gemeinden wahrnehmen. „Ich freue mich darauf, in der letzten Phase meiner Berufstätigkeit noch einmal eine ganz neue Aufgabe zu übernehmen“, sagt Seliger, der acht Jahre lang als Gemeindepastor in St. Nikolai tätig war.

Diese Zeit verlief nicht ohne Konflikte. Besonders umstritten war dieTrennung von der in der Gemeinde beliebten Diakonin Hermine Jany, kurz nach dem Dienstantritt von Seliger in Kirchhorst.

Von Thomas Oberdorfer