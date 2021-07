Kirchhorst

Eine laue Sommernacht lädt geradezu zum Partymachen ein. Ein beliebter Platz dafür ist der Hof der Grundschule am Pastorenweg – zum Leidwesen vieler Kirchhorster. Denn die unschönen Reste der Fete lassen die Feiernden in der Regel einfach liegen. Ein Kirchhorster machte seinem Ärger darüber in einer Facebook-Gruppe Luft. „Der Schulhof war übersät mit Glasscherben von Bier- und anderen Alkoholflaschen. So eine Riesenschweinerei habe ich lange nicht mehr gesehen“, schreibt er.

Seine Befürchtung: Es werde noch dazu kommen, dass sich Kinder dort ernsthaft verletzten und der gesamte Schulbereich eingezäunt werden müsse. Immerhin seien später einige Eltern mit ihren Kindern gekommen und hätten aufgeräumt.

Löffler: Das Problem existiert seit Jahren

„Das Problem haben wir leider schon seit Jahren“, sagt Ortsbürgermeister Herbert Löffler (SPD). „Manchmal zieht sich das bis in den Kindergarten. Und auch am Pfarrhaus gab es schon Probleme.“ Auch er spricht von zerschlagenen Flaschen und Kippen, mitunter sogar von Tütchen mit den Resten illegaler Substanzen. Sachbeschädigungen habe es ebenfalls bereits gegeben. Aus seiner Sicht sind fehlender Respekt vor und ein umsichtiger Umgang mit dem Eigentum anderer sowie die Unfähigkeit, mit Alkohol umzugehen, das Problem. „Wenn man schon feiert, sollte man wenigstens seinen Müll hinterher wegräumen“, meint eine Facebook-Userin dazu.

Die Verursacher hingegen sind schwer zu ermitteln. Laut Löffler könnten es Jugendliche und junge Erwachsene sein. „Ich habe schon mit der Jugendpflege gesprochen. Aber die, die deren Angebot in Kirchhorst nutzen, sind eher Jüngere. Und um die Uhrzeit, zu der gefeiert wird, sind die Mitarbeiter der Jugendpflege nicht mehr vor Ort“, sagt der Ortsbürgermeister. „Wir sind gern bereit, mit den Jugendlichen in den Dialog zu treten und zu gucken, was unter Einhaltung von Regeln machbar ist.“

Kontakt zu Partygängern zu bekommen ist schwierig

Der Aufenthaltsplatz am Bolzplatz, den der Ortsrat 2018 in Absprache mit Jugendlichen extra geschaffen hatte, werde leider nicht angenommen. Das bestätigt Gemeindesprecherin Svenja Theunert. Das Problem der spontanen Partys sei bekannt. Leider sei im Vorfeld nicht abzusehen, wann und wo diese stattfinden. „Jugendpflege oder Ordnungsamt können also nicht vor Ort sein, und die Partygänger wünschen auch keine Betreuung.“

In Gesprächen mit Besuchern der Jugendtreffs und im Zuge der Straßensozialarbeit – diese ist ein- bis zweimal wöchentlich an beliebten Treffpunkten – versuchten die Mitarbeiter, Jugendliche zu sensibilisieren. „Dabei treffen die Jugendpflegemitarbeitenden auf verständige Jugendliche“, sagt Theunert. „Rücksicht und die Bereitschaft, Verantwortung für den öffentlichen Raum zu übernehmen, ist beim überwiegenden Teil der Jugendlichen vorhanden, und sie benehmen sich vorbildlich.“

Auch in H.B. und am Altwarmbüchener See gibt es Partys

Auch außerhalb der Öffnungszeiten des Jugendtreffs sprächen die Mitarbeiter der Jugendpflege die jungen Menschen vor Ort, also auch auf dem Schulhof an, um in Kontakt zu bleiben. Die zusätzlich eingerichtete offene Tür des Jugendtreffs am Mittwochabend wurde nicht angenommen; gegenüber der Verwaltung haben Jugendliche bisher keine Wünsche geäußert. Neben dem Schulhof in Kirchhorst sind auch der Bereich vor dem Jugendtreff in Isernhagen H.B. sowie der Altwarmbüchener See zurzeit stark frequentiert.

Von Sandra Köhler