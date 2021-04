Altwarmbüchen

Das waren teure sieben Minuten, wie es das Knöllchen bestätigt: Ein Isernhagener, der sein Auto vor der katholischen Heilig-Kreuz-Kirche in Altwarmbüchen abgestellt hatte, musste nun einen Strafzettel in Höhe von 20 Euro begleichen. Denn auf dem frisch sanierten Weg entlang der Königsberger Straße in Altwarmbüchen gilt inzwischen ein Parkverbot.

Muss an die Königsberger Straße ein Parkverbotsschild?

„Da steht nirgends ein Parkverbotsschild“, kritisiert der Isernhagener, der dort nur kurz sein Fahrzeug abgestellt hatte, um ins Bürgerbüro zu gehen. Dass dunkle Pflastersteine den Parkplatz markierten, würde man gar nicht erkennen, wenn darauf bereits ein größeres Auto stünde. Tatsächlich scheinen viele Isernhagener die Parkregelung noch nicht verinnerlicht zu haben: Oft parken auf dem breiten Weg vor der Kirche gleich mehrere Autos. Und das wohl nicht zuletzt, weil aufgrund der laufenden Sanierungsarbeiten im Zentrum zahlreiche Parkplätze weggefallen sind – unter anderem die Parkplätze hinter dem Rathaus, wo sich aktuell ein Lagerplatz für Baustoffe befindet.

Gemeinde: Gehweg ist eindeutig als solcher erkennbar

Die Notwendigkeit, Parkverbotsschilder vor der katholischen Kirche aufzustellen, sieht das Rathaus nicht. „Rechtlich ist das deutlich“, heißt es auf Nachfrage. Es handele sich um einen Gehweg, auf dem dürfe nun einmal nicht geparkt werden. Auch wenn der Bordstein abgesenkt sei, sei der Gehweg durch die Gosse von der Fahrbahn klar abgegrenzt. „Somit braucht es also auch kein Verbotsschild.“ Vielmehr handelt es sich bei dem einzigen Parkplatz auf dem Gehweg vor der Kirche um eine Ausnahme. „Richtigerweise wurde dann an der Stelle, wo das Parken auf dem Gehweg erlaubt sein soll, dieses durch entsprechend dunkle Pflasterung deutlich gemacht“, erläutert die Gemeinde. Auch vor der Sanierung der Straße und dem Neubau der katholischen Kirche galt das Parkverbot an diesem Teilstück der Königsberger Straße: Damals hatte die Gemeinde mehrere Flächen mit weißer Farbe auf dem Gehweg markiert und somit ausdrücklich als Parkplätze bereitgestellt – vergleichbar mit der dunklen Pflasterung heute.

Mit dem 20-Euro-Knöllchen dürfte der Isernhagener bei der hohen Falschparkerdichte an der Königsberger Straße nicht allein sein. Verstärkte Kontrollen plant das Ordnungsamt aber nicht. „Trotz der misslichen Parkplatzsituation im Zentrum durch die aktuellen Bauarbeiten wird im gewöhnlichen Umfang wie sonst üblich kontrolliert“, teilt die Gemeinde mit.

Von Carina Bahl