Die Seen in Isernhagen laden gerade bei sommerlichen Temperaturen zum Baden ein. Doch das verstärkte Aufkommen von Cyanobakterien – besser bekannt als Blaualgen – trübt nun das Badevergnügen am Parksee Lohne. „Es ist das erste Mal, dass es dort Blaualgen gibt“, sagt Christoph Borschel, Pressesprecher der Region Hannover. Zumindest liege der Behörde keine Meldung aus den vergangenen Jahren vor. Da die Blaualgen für Menschen gefährlich werden können, rät das Gesundheitsamt nun zur Achtsamkeit. Ein Badeverbot gibt es bis jetzt nicht.

Blaualgen sind gut erkennbar

Erkennbar sind die giftigen Algen unter anderem an Schlieren und grünlichen Trübungen im Wasser. Je nach Wind und Wellenlage könne es bei sommerlichen Wetterverhältnissen zudem zu lokalen Algenansammlungen im Strandbereich kommen, sagt Borschel. Die Region rät daher dazu, diese Bereiche zu meiden und Kinder zu beaufsichtigen. „Wichtig ist auch, das Wasser nicht zu schlucken.“ Um spätere Hautreizungen zu vermeiden sollen alle Badegäste nach dem Baden gründlich duschen und ihre Badesachen reinigen. Treten dennoch nach dem Baden gesundheitlichen Beschwerden auf, sollte umgehend ein Arzt aufgesucht und das Gesundheitsamt informiert werden.

Region überwacht Badeseen Während der Badesaison vom 15. Mai bis 15. September überwacht der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover insgesamt 23 Seen. In einem Rhythmus von vier Wochen entnehmen die Hygieneinspektoren Proben, um das Wasser auf Keime zu untersuchen. Zudem prüfen sie anhand der Sichttiefe, ob in den Seen Blaualgen vorkommen. Ist dies der Fall, müssen entsprechende Schilder mit den Verhaltenshinweisen an den Badestellen aufgestellt werden.

Um die Badegäste am Parksee Lohne auf die neue Situation hinzuweisen, stehen zwei Schilder mit den Verhaltensregeln der Region Hannover direkt an den Strandabschnitten, ein weiteres direkt am Eingang. „Ich hoffe, dass die Leute darauf achten“, sagt Holger Hitzmann, Platzwart des Parksee Lohne. „Wir können den Leuten ja nicht verbieten, hier zu baden, da ein Badeverbot nicht vorliegt“, sagt Hitzmann. Die nächste Kontrolle des Wassers stehe laut dem Platzwart bereits in zwei Wochen an. Bis dahin müssen sie sich gedulden. „Wir müssen jetzt abwarten, was dann passiert.“

Von Lisa Höfel