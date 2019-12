Fans rocken mit Lindenberg-Double

Isenhagen H.B

Udo ist Kult. Bis zur Hutkrempe gleich groß und vom Original kaum zu unterscheiden. Hunderte haben am Sonnabend die Musik von Udo Lindenberg in der Blues Garage gefeiert. „Das ist das achte Konzert hier“, sagt Sänger und Udo-Lindenberg-Double Karsten Bald stolz – und der musikalische Streifzug durch Lindenbergs Leben kommt gut an.

Udo-Double zelebriert die schönsten Balladen

Unterstützt von seiner Band – Frank Roßmann und Sigurt Klose an den Gitarren, Frank Neubacher am Keyboard sowie Jens Beckmann am Schlagzeug – zelebriert Karsten Bald aus Schwerte die schönsten Balladen und bekanntesten Lieder wie etwa „Sonderzug nach Pankow“. Den Song hatte Udo Lindenberg 1987 im Ostberliner Friedrichstadtpalast gesungen und dem damaligen Staatschef Erich Honecker dann seine legendäre Lederjacke geschenkt.

Das Publikum ist textsicher

Auf einen Background-Chor können Bald und Band – zu der sich im Laufe das Abends auch Bassistin Steffi Stephan und die Gitarristen Carola Kretschmer und Jean Jaques Kravetz vom Panikorchester gesellen – verzichten. Die Fans erweisen sich bereits bei den ersten Stücken wie „Schwere Zeiten“ und auch Balladen wie „Wozu sind Kriege da?“ als ausgesprochen textsicher.

„Anker hoch“: Weiter geht es mit der „ Andrea Doria“. Das begeisterte Publikum tanzt und klatscht. Aber es gibt auch ruhige Momente auf und vor der Bühne, die sich dann wieder mit schnellen Rhythmen abwechseln, bei denen das Publikum das Original ebenso wie das Double feiert. Denn ob kreisendes Mikrofon, Sonnenbrille oder markanten Hut: Mit Accessoires und Bewegungen kommt Bald dem Hamburger Original sehr nahe.

Und das kommt bei den Fans super gut an. Wie auch bei Sabine Gandermann und Freund Florian Sauer, die für diesen Abend eigens aus Uelzen angereist sind. „Ich bin Lindenberg-Anhänger seit meiner Jugendzeit“, sagt die 45-Jährige und schwärmt vom Original wie vom Double. „Echt toll!“, lobt Ramona Rademacher aus Hannover die Stimmung beim Konzert.

Band erfüllt viele Wünsche

Bis zum Ende erfüllen Bald & Co viele weitere Musikwünsche: Ob „Honky Tonky Show“, „Johnny Controletti“, „Mädchen aus Ostberlin“, „Cello“, „Mein Ding“ oder auch „Rudi Ratlos“ – die Band spielt sie alle. „Das ist der beste Udo, den ich je gehört habe“, lobt eine Besucherin aus Isernhagen-Süd. Der Kultklub bebt, und die eingefleischten Fans rocken mit der Tribute Band.

Die Besucher der Blues Garage feiern die Panik Power Band. Quelle: Katerina Jarolim-Vormeier

Von Katerina Jarolim-Vormeier