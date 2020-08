Isernhagen F.B

Auf ein Konzert mit dem Panama Red Duo können sich Musikfreunde am Donnerstag, 27. August, im KulturKaffee Rautenkranz freuen. Allerdings kann das Duo, bestehend aus dem Gitarristen Rainer Ranis und dem Geiger Miko Mukulicz, die Frage nach seinem Musikstil selbst nicht eindeutig beantworten. Die Musiker meinen vielmehr, dass ihre Stücke „stilistisch zu weit weg von anderen Musikrichtungen“ seien.

Ihren eigenen Stil haben die Instrumentalisten über die gemeinsame, mehr als 20 Jahre dauernde Zeit hinweg immer wieder neu erfunden. Sie probierten dabei viele Musikrichtungen aus und verbesserten den Sound nach eigenen Angaben bei ihren Konzerten. Am Ende steht nun ein Mix aus Klezmer und Gipsy, bei dem sie mal härtere und mal sanftere Töne anschlagen.

Nähe zum Publikum zeichnet das Duo aus

Der musikalische Werdegang der beiden nahm seinen Anfang auf der Straße – das hat Spuren hinterlassen, die heute noch zu spüren sind: Livekonzerte und eine besondere Nähe zum Publikum bezeichnet das Duo als sein Steckenpferd.

Die ersten Kreationen entstanden an einem Lagerfeuer in Portugal, von dort bahnten sich Ranis und Mikulicz ihren Weg über Auftritte in Spanien und Frankreich zur Kieler Woche und über hannoversche Theaterbühnen bis ins KulturKaffee nach Isernhagen. Dort erlebt das Publikum nun Stücke, die von Größen wie Pink Floyd, Led Zeppelin und Albert Collins geprägt sind, wie es in der Einladung heißt.

Das Konzert beginnt am 27. August um 20 Uhr in Isernhagen F.B., Hauptstraße 68. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt kostet 20 Euro. Eine Anmeldung ist erwünscht unter Telefon (05139) 9785050 und (0172) 4341092 oder per E-Mail an info@rautenkranz-kultur.de.

Von Katja Spigiel