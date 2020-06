Isernhagen N.B

Soll die große Turnhalle der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. zur einer Versammlungsstätte umgebaut werden, um dort auch künftig Veranstaltungen für 200 oder mehr Personen zu ermöglichen? Mit dieser Frage befasst sich die Isernhagener Politik am Dienstag, 23. Juni, gleich in zwei Gremien.

Umbau der Sporthalle würde 400.000 Euro kosten

Fest steht, dass die Region eine Verlängerung der bisherigen Ausnahmegenehmigung nicht mitmachen wird. Klar ist auch, dass der Umbau in eine Versammlungsstätte teuer würde. Auf 400.000 Euro schätzt die Gemeindeverwaltung die Investitionskosten, vor allem für den Einbau einer Lüftungsanlage. Hinzu kämen jährliche Folgekosten von fast 60.000 Euro für Abschreibung, Zinsen und die Gebäudeunterhaltung.

Der Schulausschuss hatte sich Anfang Juni einstimmig gegen den Umbau ausgesprochen, die Entscheidung soll der Rat am 9. Juli treffen. Zuvor wird noch im Ausschuss für Liegenschaften (Dienstag, 23. Juni) und Finanzausschuss (Donnerstag, 25. Juni) darüber diskutiert werden. Ein Mitspracherecht haben am Dienstagabend auch die Ortsratsmitglieder aus N.B., und da könnte das Votum anders ausfallen. Schließlich hatte Schulleiterin Elke Oppermann schon im Schulausschuss mit Verweis auf die vielen Anlässe für große Schulveranstaltungen für den Umbau geworben.

Höchstens zehn Zuhörer sind erlaubt

Außerdem befasst sich der Ortsrat in seiner Sitzung, die um 18.30 Uhr in der Buhrschen Stiftung beginnt, mit dem Dorffest und ersten Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept. Die Verwaltung berichtet zudem über den Umbau der Buhrschen Stiftung. Wegen der Corona-Bestimmungen dürfen höchstens zehn Bürger als Zuhörer teilnehmen.

Von Frank Walter