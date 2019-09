Isernhagen N.B

Unter anderem mit der Kindertagesstätte und der Grundschule befasst sich der Ortsrat Isernhagen N.B. in seiner nächsten Sitzung. Diese beginnt am Dienstag, 17. September, um 18.30 Uhr in der Buhrschen Stiftung, Am Ortfelde 74.

Ortsrat spricht über Parkverbot am Fuhrbleek

In Sachen Kita geht es dann um die Neugestaltung der Außenanlage, bei der Grundschule um den neuen Ganztagsbetrieb. Weitere Themen sind der Zustand des Bolzplatzes hinter dem Jugendtreff, die Wendemöglichkeit am Ende der Rubensstraße und das Dorffest am Sonntag, 22. September, von 12 bis 16 Uhr auf dem Schulhof. Zudem wollen die Politiker über ein Parkverbot auf der Straße Fuhrbleek zwischen den Einmündungen Am Wesenbeek und Gutenbergstraße diskutieren.

Zuhörer haben wie stets bei öffentlichen Sitzungen die Möglichkeit, sich zu Beginn in der Einwohnerfragestunde zu Wort zu melden.

Das könnte Sie auch interessieren:

So startet die erste Grundschule in den Ganztagsbetrieb

Punktesystem: So funktioniert die Kita-Platz-Vergabe

Von Frank Walter