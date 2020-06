Kirchhorst

Der Ortstermin steht fest: Die Mitglieder des Ortsrats Kirchhorst treffen sich am Mittwoch, 24. Juni, um 18 Uhr an der Ecke Opersheide/Porstweg, um die an den Garagen vorgenommenen Ersatzpflanzungen zu begutachten.

Ein Anwohner hatte in der jüngsten Ortsratssitzung beklagt, dass die Bepflanzung nicht wirklich gelungen sei. Ortsbürgermeister Herbert Löffler ( SPD) hofft, bei der Begehung nicht nur seine Politikerkollegen und Vertreter der Verwaltung der Gemeinde Isernhagen begrüßen zu können: Auch die Anwohner der Neuwarmbüchener Straße 1a bis 19 sowie der Straßen Oppersheide, Am Wacholder, Am Dornbusch, Brombeerknick, Schlehenweg, Kalmiaweg und Porstweg sind ausdrücklich eingeladen.

Einerseits wollen die Politiker die Meinung der Anwohner zur konkreten Ersatzpflanzung hören. Andererseits können Bürger bei diesem Gesprächsangebot unter dem Motto „Der Ortsrat kommt zu den Einwohnern“ durchaus und ausdrücklich auch andere Themen zur Sprache bringen, die ihnen wichtig sind.

Von Sandra Köhler