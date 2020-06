Isernhagen K.B

Der Ortsrat Isernhagen K.B. hat einen dringenden Wunsch für das nächste Haushaltsjahr der Gemeinde: Entlang der Wege, die vom Ortsteil in die Feldmark führen, soll die Gemeinde Spender für Hundekotbeutel aufstellen. Damit nicht auch noch zusätzliche Mülleimer für die Entsorgung der vollen Beutel nötig werden, will der Ortsrat dafür Standorte nutzen, an denen bereits Abfalleimer hängen.

Der Hintergrund sind laut Ortsbürgermeister Matthias Kenzler die Erfahrungen vom (fast) alljährlichen Dorfputz. Dabei würden immer wieder volle Kotbeutel gefunden. Die Bereitschaft von Hundehaltern, die Hinterlassenschaften ihrer Vierbeiner einzutüten, ist in K.B. also grundsätzlich vorhanden – auch wenn es dann manchmal offenbar zu weit bis zum nächsten Mülleimer ist. Mit dem Angebot der Tütenspender, wie sie beispielsweise auch in Grünanlagen in Altwarmbüchen stehen, will der Ortsrat auch für diejenigen ein Angebot schaffen, die keine Tüte dabei haben. „Das soll zum sauberen Ortsbild beitragen“, sagte Kenzler.

