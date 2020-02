Ophelia berät Mädchen und Frauen nun im Familienzentrum

Altwarmbüchen

Im Familienzentrum St. Margarete erhalten Frauen und Mädchen, die Gewalterfahrungen haben machen müssen, künftig Hilfe. Der Langenhagener Verein Ophelia bietet ab sofort Beratungen in dem Haus mit der bunten Fassade an der Wietzeaue 2 an.

„Das ist eine deutliche Verbesserung gegenüber der bisherigen Situation“, sagt Isernhagens Gleichstellungsbeauftragte Irene Sassenburg-Fröhlich erfreut. Das Angebot ist bitter nötig: „Jede vierte Frau ist schon einmal Opfer häuslicher Gewalt geworden“, sagt Ophelia-Mitarbeiterin Annette Jendritzki. Bislang konnten sich Frauen und Mädchen auch schon an Ophelia wenden, mussten dafür allerdings nach Langenhagen fahren. 19.500 Euro lässt sich die Gemeinde das neue Angebot kosten. Zudem wird Ophelia Präventionsarbeit in Isernhagener Schulen und Jugendeinrichtungen leisten.

Beratungen sind im Familienzentrum, Wietzeaue 2 an jedem ersten und dritten Montag im Monat von 9 bis 11 Uhr möglich. Außerhalb dieser Zeiten sind Ophelia-Mitarbeiter unter Telefon (0511) 7240505 zu erreichen. Eine Anmeldung zu den Sprechstunden ist nicht notwendig.

Von Thomas Oberdorfer