Isernhagen

Ob Fahrzeugkunde, Einsatzübungen oder Kameradschaftsabend: Zu diesen und vielen weiteren Tätigkeiten treffen sich die Mitglieder der jeweiligen Isernhagener Jugendfeuerwehren regelmäßig. Doch im März diesen Jahres war erst einmal Schluss damit. Aufgrund der Corona-Pandemie fielen alle geplanten Treffen ersatzlos aus. Dafür schafften die Wehren eine andere kreative Übergangslösung.

Jugend der Feuerwehr übt online

„Ganz ohne unsere Jugendlichen ist es blöd“, sagt Ann-Kathrin Gawert, Fachbereichsleiterin Öffentlichkeitsarbeit der Kinder- und Jugendfeuerwehren Isernhagen. Aus diesem Grund haben sich die Jugendwarte und Betreuer der Isernhagener Wehren dazu entschieden, Onlinedienste anzubieten. So versammelten sich einmal in der Woche die Mitglieder und Betreuer der Jugendwehren vor dem jeweils eigenen Computer, um ihren Dienst abzuhalten. Außer viel Theorieunterricht – unter anderem anhand von Powerpoint-Präsentationen – konnten sich die Jugendlichen auch auf einige Spiele freuen. „Wir haben zum Beispiel Montagsmaler gespielt, und an einem anderen Tag mussten die Jugendlichen bestimmte Bilder erraten“, sagt Gawert. „Alles hatte dabei immer einen Bezug zur Feuerwehr.“

Anzeige

Außer dem Onlinedienst haben die Wehren aber noch mehr für ihre jüngsten Mitglieder geplant. Bereits seit Beginn der Sommerferien können sich die Jugendlichen auf viele verschiedene Sonderaktionen ihrer jeweiligen Feuerwehren freuen. Diese haben sich die Betreuer und Jugendwarte als Ersatz für die ausgefallenen Zeltlager überlegt, sagt Gawert. Aus diesem Grund ging es für die Mitglieder der Jugendfeuerwehren aus Isernhagen F.B. und K.B. unter anderem quer durch ganz K.B. Dort kontrollieren die Jugendlichen die gesamten Wasserentnahmestellen. Um den vorgeschriebenen Mindestabstand einzuhalten, sind sie zu Fuß unterwegs. Gegebenenfalls werde nur ein Fahrzeug zur Absicherung aufgestellt, sagt Gawert. Zusätzlich dazu wiederholen sie noch die Grundlagen, wie Schläuche rollen.

Weitere NP+ Artikel

Für die Mitglieder der Jugendfeuerwehr Altwarmbüchen geht es auf eine Funkralley. Quelle: Jugendfeuerwehr Altwarmbüchen

Jugendfeuerwehren fangen mit Dienst wieder an

Die Jugendfeuerwehr Altwarmbüchen hat hingegen für ihre Mitglieder eine Funkrallye organisiert. Hierbei wurden die Jugendlichen durch verschiedene Rätsel und Hinweise zu vielen unterschiedlichen Stationen geschickt – immer unter Einhaltung der Hygieneregeln und dem Mindestabstand. „Den Jugendlichen hat dies sehr viel Spaß gemacht, da sie sich wieder außerhalb des Bildschirms sehen konnten“, sagt Gawert.

Sich sehen können sich die angehenden Feuerwehrleute nach den Sommerferien auch wieder regelmäßig. Denn im September soll der Dienst aller Jugendfeuerwehren in Isernhagen wieder losgehen – mit Maske. „Bei größeren Wehren gibt es dann zwei Gruppen“, sagt Garwert im Bezug auf die Abstands- und Hygieneregeln. Die Gruppen wechseln sich dann jede Woche mit ihrem Dienst ab.

Die Mitglieder der Kinderfeuerwehren müssen sich allerdings noch weiter gedulden. Bereits seit März fällt der Dienst für sie aus, und ein Onlinedienst war für sie nicht umsetzbar. Der Start ihres Übungsdienstes ist jetzt für Ende September geplant. Zum Beginn der neuen Dienstzeit freuen sich die Kinder- und Jugendfeuerwehren auch über neue Mitglieder. Weitere Informationen zu den Feuerwehren sowie den Kontaktdaten gibt es im Internet auf www.freiwillige-feuerwehr-isernhagen.de.

Von Lisa Höfel