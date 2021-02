Isernhagen

Die Kita Neuwarmbüchen darf nach einer Corona-Infektion bei einem pädagogischen Mitarbeiter am Montag, 15. Februar, wieder die Notbetreuung aufnehmen. Das teilt die Gemeinde Isernhagen mit. Ein pädagogischer Mitarbeiter war am Donnerstag, 4. Februar, positiv auf Corona getestet worden. Der Mitarbeiter war zu diesem Zeitpunkt bereits rund eine Woche zuvor – das letzte Mal am 28. Januar – nicht in der Einrichtung gewesen. Da er Ende Januar jedoch dort direkten Kontakt zum Kollegium und einer Notgruppe hatte, entschied man sich in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt, aufgrund der steigenden Infektionszahlen mit dem mutierten Coronavirus B.1.1.7 die Kita inklusive Hort sicherheitshalber komplett zu schließen.

Verdacht auf Corona-Mutation B.1.1.7 bestätigt sich nicht

Bürgermeister Arpad Bogya (CDU) hatte im Rat der Gemeinde am Donnerstagabend noch darauf hingewiesen, dass es sich laut Gesundheitsamt um eine Infektion mit dem mutierten Virus gehandelt haben soll. So schlimm war es dann aber glücklicherweise doch nicht. Da müsse es in der Kommunikation zwischen den Behörden ein Missverständnis gegeben haben, erläuterte Regionssprecherin Sonja Wendt am Freitag auf Nachfrage. Es habe zwar einen Corona-Fall an der Kita Neuwarmbüchen und den Verdacht auf die Mutation B.1.1.7 gegeben, aber diese habe sich letztlich nicht bestätigt.

Viele Testergebnisse liegen vor: Offenbar keine Ansteckungen

Die Infektion scheint derweil keine Folgen gehabt zu haben: 23 sogenannte K1-Kontakte zählte das Gesundheitsamt in der Kita Neuwarmbüchen. Die Familien der Kinder wurden zudem gebeten, sich in freiwillige häusliche Isolation zu begeben, heißt es aus dem Isernhagener Rathaus. Aktuell stehen laut Gemeinde nur noch zwei Testergebnisse aus – alle anderen PCR-Tests bei den Kindern und Erziehern seien bereits negativ ausgefallen. „Glücklicherweise scheint es keine Folgeansteckungen gegeben zu haben“, betont die Gemeinde. Dem Neustart der Notgruppen in der Kita steht am Montag also voraussichtlich nichts mehr im Wege. Aufgrund des gerade bis März verlängerten Lockdowns sind die Kitas grundsätzlich geschlossen – maximal 50 Prozent der Kinder dürfen bei entsprechendem Anspruch in der Notbetreuung unterkommen.

Aktuell liegt der Inzidenzwert in Isernhagen bei 68,8

Grundsätzlich sind die Infektionszahlen im Gemeindegebiet im Wochenvergleich aber weiter zurückgegangen: Nach einem Negativrekord mit einem Inzidenzwert von 275 Ende Januar teilte das Gesundheitsamt am Freitag für Isernhagen einen Wert von 68,8 mit. 35 Isernhagener sind demnach aktuell mit dem Coronavirus infiziert. Zum Vergleich: Vor genau einer Woche gab es noch 48 aktuelle Fälle, der Inzidenzwert lag bei 84,9. Insgesamt haben sich 505 Menschen im Gemeindegebiet seit Ausbruch der Pandemie vor einem Jahr mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Carina Bahl