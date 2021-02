Kirchhorst

„Ich bekomme meine Sahne nicht steif“, klagt Jens Kügler aus München „Warum geht mein Hefeteig immer noch nicht so wie bei Euch?“, fragt Christian Finckenstein aus Hannover. „Kann man statt Meersalz-Flocken auch Meersalz-Körner nehmen?“, erkundigt sich Diana Reichstein aus Neuwarmbüchen. Antworten auf die Fragen und Tipps, wie das Menü besser gelingt, gibt Leona Lukulla alias Corinna Rogalla bei ihrem interaktiven Onlinekochen.

Seit Januar ist die Isernhagenerin mit ihren Kochkursen online. Mittlerweile nutzen Menschen aus ganz Deutschland die Möglichkeit, sich dabei per Computerbildschirm mit Freunden oder Familienmitgliedern zu treffen und ganz nebenbei noch ihre Kochkünste zu verbessern. 5 Euro kostet die Teilnahme an jedem Event. Eine Einkaufsliste, das Rezept und einen Vorbereitungsplan gibt es für die Teilnehmer vorab. „Alle Gerichte kann ich auch in vegetarischer und veganer Variante anbieten“, sagt Rogalla.

Anzeige

Beim Kochen steht der Laptop auf der Kaffeemaschine

Mit dem Computer in der Küche loggen sich die Hobbyköche per Link in die Videokonferenz ein und folgen den Anweisungen der Kochlehrerin. Jens rät: „Ich stelle den Laptop immer auf die Kaffeemaschine, damit kein Fett auf die Tastatur spritzt.“ Auf dem Speiseplan stehen heute Kartoffel-Keimlingsküchlein mit einem Salat aus Biosprossen und Hähnchenbrust – und als Dessert Schokoladenmousse.

Vor dem Beginn des Onlinekochkurses stehen alle Zutaten perfekt vorbereitet in Rogallas Küche. Quelle: Gabriele Gerner

„Oh, ich habe vergessen, meine Kartoffeln vorher zu kochen“, gesteht ein Teilnehmer. „Das mache ich mal charmant nebenbei.“ Ein anderer prostet seinen Mitstreitern per Bildschirm mit einem Glas Rotwein zu. Christian aus Hannover erkundigt sich bei Jens aus München nach dem Wetter in Bayern. Es geht gemütlich und lustig zu beim Onlinekochen.

„Man bringt auf diese Weise Familien und Freunde zusammen“, sagt Start-up-Gründerin Corinna Rogalla. „Auch, wer sich durch die Pandemie nicht treffen kann, kommt auf diese Weise zueinander und teilt ein Erlebnis miteinander.“ Auf die Geschäftsidee kam die gelernte Köchin, Hotelmeisterin und examinierte Diätassistentin mitten in der Pandemie. Einfach nur zu Hause herumsitzen, während der gastronomische Betrieb fast komplett stillsteht, das ist nicht Rogallas Sache.

Corinna Rogalla: „Man muss auch mal positive Zeichen setzen“

Normalerweise führt die Neuwarmbüchenerin die Gaststätte im Golfclub Isernhagen. Dort hatte Rogalla Events wie „Golf goes Gourmet“ ausgerichtet: Aktionen, bei denen Kleingruppen eine Stunde golfen und zwei Stunden kochen und schlemmen durften. Vor einer Woche organisierte sie eine Pizza-Aktion für Helfer in der Pandemie. Dabei durften sich beispielsweise Krankenpfleger, Rettungssanitäter und Altenpfleger kostenlos Pizza in der Vereinsgaststätte des Golfclubs Isernhagen abholen. 200 Pizzen gingen für die „Helden des Alltags“ über den Tisch. Finanziert hat dies die Unternehmerin allein. „Man muss doch auch mal ein positives Zeichen setzen und nicht immer nur meckern“, erklärt sie ihre gemeinnützige Aktion.

Eine Kamera zeigt direkt in den Topf

Positiv und gut gelaunt ist Rogalla auch in ihren Onlinekochkursen. Ihre Küche in ihrem Privathaus an der Oppersheide ist professionell ausgestattet. Bühnenlicht leuchtet die Kochtrainerin optimal aus. Eine Kamera ist auf sie gerichtet, die andere gewährt einen Blick von oben direkt in die Töpfe und Pfannen. Zu Rogallas Team gehören Koch-Azubi Adriano Ventura und Techniker Marc Dohmeyer. Unterstützt wird sie zusätzlich von Heidrun Pollmann, die die Koch-Show für Instagram filmt.

Letzte Besprechung vor Beginn des Onlinekochkurses: Köchin Corinna Rogalla (Mitte) stimmt sich mit Heidrun Pollmann ab, die für den Instagram-Kanal filmt. Marc Dohmeyer prüft die Technik. Quelle: Gabriele Gerner

Eine Prise Chili an die Schokoladenmousse

Die Teilnehmer an diesem Abend – vier Männer und zwei Frauen – schnibbeln, rühren und kneten ihre Zutaten. Der Versuch, die Schokoladenmousse in Gläser zu füllen, ohne zu kleckern, gelingt nicht bei allen. „Ich bin halt Grobmotoriker“, sagt einer und lacht. Auch die Kamera über Leonas Kochtopf fällt einmal aus. Da muss schnell Techniker Marc ran – und schon läuft sie wieder. Leona spart nicht mit Tipps. So erfahren die Teilnehmer, dass Milch, die zur Hefe hinzugefügt wird, lauwarm sein muss und Schokoladenmousse eine freche Note durch eine Prise Chili erhält.

Kartoffel-Keimlingsküchlein mit einem Hähnchenbrust-Biosprossen-Salat: Am Ende des Onlinekochkurses freuen sich die Teilnehmer über ein gelungenes Menü. Quelle: privat

Am Ende des Abends sind alle Hobbyköche zufrieden. „Hier erhalte ich interessante Anregungen für neue Gerichte“, sagt Wolfgang Reichstein aus Neuwarmbüchen. „Gut sind die klaren Anweisungen im Vorfeld“, meint Christian Finckenstein. „Auch, dass man Corinna anrufen kann, wenn man beim Einkaufen unsicher ist“, findet er von Vorteil. „Auf jeden Fall ist es super lecker und immer reichlich“, urteilt Jens. Den Rest seiner Schokoladenmousse werde er einfrieren. Rogalla hat ihm ja gesagt, wie sie aufgetaut am besten schmeckt – noch leicht kalt mit Eierlikör übergossen.

Die nächsten Online-Koch-Events mit Leona Lukulla finden am Montag, 15. Februar, und am Mittwoch, 17. Februar, ab 18 Uhr statt.

Von Gabriele Gerner