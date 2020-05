Die Corona-Zwangspause hat auch das Restaurant Tandur in Isernhagen-Altwarmbüchen hart getroffen. Die Wiedereröffnung fühlte sich für das Team wie eine Neueröffnung an. Hilfe vom Bund und treue Gäste, die sich jetzt an die strengen Regeln halten, lassen aber Optimismus beim Inhaber aufkommen.