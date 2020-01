Altwarmbüchen

Die Christophorus-Kirchengemeinde Altwarmbüchen lädt für Sonntag, 5. Januar, zum Neujahrskonzert ein. Es ist bereits die neunte derartige Veranstaltung. Das Konzert steht unter der Schirmherrschaft der Bürgerstiftung Isernhagen.

Roland Baumgarte, Dimitris Efstratiadis, Susanne Fiedler, Philipp Sibbertsen, Riem Wessel und Harald Wittig bestreiten das Konzert – alles Musiker, die in Isernhagen leben oder arbeiten. Die Besucher können sich auf Kammermusik-Werke für Querflöte, Violine, Violoncello, Kontrabass, Gitarre, Cembalo und Orgel von Händel, Mozart, de Fesch und Beethoven freuen.

Das Konzert beginnt um 17 Uhr in der Christophoruskirche an der Bernhard-Rehkopf-Straße. Der Eintritt ist frei. Die Musiker bitten zur Deckung der Kosten um eine Spende am Ausgang.

Lesen Sie auch

Von Frank Walter