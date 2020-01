Moia, Zentrumssanierung und neues Hallenbad: Das waren die Themen des CDU-Neujahrsempfangs

Altwarmbüchen

Nur etwa zehn Minuten ging es gut: Dann kippte der zu einem Regen- umfunktionierte orangefarbene Sonnenschirm um. Ein paar Rippen wurden verbogen, und das Tuch flatterte ramponiert im Wind. Altwarmbüchens CDU-Chef Oliver Mengershausen packte selbst mit an und schaffte das verbogene Gestänge mit Helfern an die Seite. Doch das war auch schon das einzige Malheur: Ansonsten war der Neujahrsempfang des Altwarmbüchener Ortsverbands an der „Schnecke“ im Zentrum wieder eine rundum gelungene Veranstaltung.

Bürger diskutieren über den Nahverkehr

„Unser Empfang findet seit gut 20 Jahren draußen statt. Hier haben wir den Kontakt zu den Menschen,“ sagt Mengershausen. Und das funktionierte. Die Spanne der diskutierten Themen reichte von Fragen wie „Wie war Dein Silvester?“ und Gesprächen zum nebeligen Jahreswechsel über die Sanierung des Zentrums, das geplante neue Hallenbad bis hin zu Anregungen für die Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr. Besonders Jüngere thematisierten dabei, dass es schwierig sei, am Wochenende abends von einer Party in Hannover zurück nach Isernhagen zu gelangen. An der Stadtbahn-Endhaltestelle in Altwarmbüchen sei oft Schluss. Von dort fahre dann kein Bus mehr.

„Einige regten an, dass der Ridesharing-Dienst Moia testweise auch in der Region fahren sollte“, berichtete Mengershausen im Anschluss an den Neujahrsempfang. Das hatte die Junge Union Isernhagen bereits im Herbst gefordert. Moia prüft derzeit, sein Angebot auf das hannoversche Umland auszudehnen.

Umbau im Zentrum geht manchem zu langsam

Das zweite große Thema waren die im vergangenen Jahr endlich begonnenen Sanierungsarbeiten im Zentrum. Immer wieder hörte der Vorsitzende von Anwohnern, dass man nicht das Gefühl habe, dass viel passiere. Manch einer habe wenig Verständnis geäußert, dass sich diese Maßnahme so lange hinziehe. „Der Anfang ist gemacht, jetzt muss es aber auch zügig weitergehen. Der Verfall nimmt immer weiter zu, was sehr misslich ist“, erklärte Mengershausen dazu.

Auch über bundesweite Themen wie die Gefahr der gesellschaftlichen Spaltung in Zeiten der AfD oder globale Aspekte wie die Klimakrise wollten die Gäste mit Mengershausen, dem CDU-Landtagsabgeordneten Rainer Fredermann, dem Gemeindeverbandsvorsitzenden Tim Mithöfer und dem stellvertretenden Vorsitzenden der Senioren Union, Claus Büntig, sprechen. Bei Schmalzbroten, Krapfen, Kaffee, Glühwein und Kakao verbrachten sie zwei gesellige Stunden an der „Schnecke“ auf dem Marktplatz.

2020 wird der Ortsverband 50 Jahre

Die Getränke nahmen die Gäste und Gastgeber dabei aus Bechern zu sich, auf denen der Schriftzug „40 Jahre CDU Altwarmbüchen 1970-2010“ prangte. „Das ist auch schon wieder zehn Jahre her. In diesem Jahr müssen wir unser Jubiläum feiern“, sagte Büntig. Wie das genau aussehen soll, das steht noch nicht abschließend fest. Es soll aber wohl auf ein Fest im Sommer hinauslaufen.

CDU-Mitglieder und Gäste lassen sich beim Neujahrsempfang Krapfen und heiße Getränke schmecken. Quelle: Mark Bode

Um 12 Uhr statteten die Sternsinger der katholischen Kirchengemeinde Heilig Kreuz den Parteimitgliedern und Gästen einen Besuch ab. Sie brachten ihren Segen in Form des Liedes „Der Segen des Herrn sei mit Euch“ und eines gesprochenen Textes. Dunja Martin und Lea Celik, die die Sternsinger ehrenamtlich begleiteten, freuten sich besonders darüber, dass sich in diesem Jahr 18 Kinder bereit erklärt hatten, Spenden für Kinder und Jugendliche in Not zu sammeln. „In den vergangenen Jahren sind es teilweise nur acht Teilnehmer gewesen“, sagt Martin.

Lesen Sie auch

Von Mark Bode