Altwarmbüchen

Der CDU-Ortsverband Altwarmbüchen beginnt das neue Jahr wieder mit seinem traditionellen Freiluft-Neujahrsempfang. Mitglieder und Freunde der Partei treffen sich dazu am Sonnabend, 4. Januar, um 11 Uhr an der Schnecke gegenüber dem Marktplatz an der Bothfelder Straße in Altwarmbüchen.

Gemeinsam mit ihren Gästen wollen sich die Christdemokraten dann Glühwein und Kakao, Berliner und Schmalzbrote schmecken lassen. Wer mag, kann dann den Mandatsträgern aus Orts- und Gemeinderat dann auch gleich Anregungen für die politische Arbeit im neuen Jahr mit auf den Weg geben. Für etwa 12 Uhr werden wieder die Sternsinger erwartet.

Von Frank Walter