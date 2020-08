Die Unterhaltungsangebote für Familien in Isernhagens Ortsteil Kirchhorst gehen auch in der Corona-Krise weiter. Nach Ackergalerie, Plüschtiersafari und Tüftlertour bietet jetzt die St.-Nikolai-Gemeinde einen Ferienparcours an. Noch zwei Tage können sich Kinder und Eltern auf dem Kirchengelände vergnügen.