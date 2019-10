Isernhagen K.B

Die evangelische St.-Marien-Kirchengemeinde in Isernhagen K.B. schafft für Menschen, die gern singen, eine neue Möglichkeit, die eigene Stimme zum Klingen zu bringen: den Chor 20.20.

Geplant ist ein regelmäßiges offenes Singen am Mittwochabend

Die Idee für diesen Chor entstand nach einer unterhaltsamen Mitsingaktion für Eltern von Konfirmanden. „Außer dem Interesse daran, gemeinsam Freude am Singen zu entwickeln, sind keine Voraussetzungen nötig“, sagt der designierte Chorleiter Roland Baumgarte. Das Repertoire soll aus eingängigen Liedern mit begrenztem Probenaufwand bestehen. Eine Verpflichtung zur kontinuierlichen Teilnahme gibt es nicht. „Wir denken vielmehr an ein regelmäßiges offenes Singen am Mittwochabend“, so Baumgarte. Hierfür lädt er Konfirmanden und deren Eltern sowie alle anderen, die gern in netter Gemeinschaft singen möchten, zur ersten Chorprobe am Mittwoch, 23. Oktober, von 20.20 bis 21.30 Uhr ins Gemeindehaus am Martin-Luther-Weg 3a nach Isernhagen K.B. ein. Die Startzeit stand dabei Pate für den Namen des neuen Chores.

Auch Kirchenchor St. Marien sucht Verstärkung

Auch den traditionellen Kirchenchor St. Marien wird es weiterhin geben, er bekommt den Namen St. Marien Classic. In diesem Chor wird vor allem der traditionelle drei- bis vierstimmige Chorgesang gepflegt. Die wöchentlichen Proben finden ab 23. Oktober mittwochs von 19 bis 20.10 Uhr statt. „Auch in diesem Chor sind Interessierte herzlich willkommen“, sagt Baumgarte.

Für weitere Informationen ist der Chorleiter unter Telefon (0151) 41878327 und per E-Mail an roland.baumgarte@gmx.net zu erreichen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Interessierte können einfach zur ersten Probe kommen.

Das könnte Sie auch interessieren:

Vokal Ensemble kehrt für Konzert nach St. Marien zurück

Von Frank Walter