Bau der neuen Kita in Altwarmbüchen startet nun

Altwarmbüchen

Manche Eltern aus Altwarmbüchen sorgen sich: Ob die neue Kita Birkenwäldchen denn wirklich rechtzeitig fertig wird zum geplanten Start im August? „Wir tun alles dafür, dass wir zum neuen Kita-Jahr starten können“, sagt Gemeindesprecherin Svenja Theunert.

Arbeiter gießen Bodenplatte für die neue Kita

Bislang hatten auf dem Baugrundstück wenige Hundert Meter vom Rathaus entfernt nur Erd- und Fundamentierungsarbeiten stattgefunden. Mittlerweile hat die Region die Baugenehmigung für den Kita-Bau erteilt. In den nächsten Tagen sollen Arbeiter die Bodenplatte gießen, für Mitte Februar hat die Gemeindeverwaltung zur Grundsteinlegung eingeladen.

Im Dezember 2017 hatte der Rat den Beschluss gefasst, auf dem bisherigen Spielplatz Birkenwäldchen neben dem alten Friedhof zwischen Bothfelder und Bernhard-Rehkopf-Straße eine weitere Kindertagesstätte bauen zu lassen. Die Gemeinde wird die dann vierte Kinderbetreuungseinrichtung in Altwarmbüchen – neben der kirchlichen Kita Die Arche am Möwenkamp, dem Caritas-Familienzentrum St. Margarete in der Wietzeaue und der AWO-Kita am Helleweg – selbst betreiben.

Im etwa 3 Millionen Euro teuren Neubau werden zwei Krippen- und drei Kindergartengruppen untergebracht. Die Gemeinde begegnet damit der weiterhin großen Nachfrage nach Kita-Plätzen gerade in Altwarmbüchen. Zuletzt waren die Kita St. Margarete und die AWO-Kita erweitert worden.

Von Frank Walter