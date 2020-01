Isernhagen

Kein Platz mehr im Kleiderschrank und deshalb dabei auszumisten? In Isernhagen empfiehlt es sich, damit noch ein paar Tage zu warten. Und das ist der Grund: Der bisherige Vertrag, den die Gemeinde Isernhagen mit einem Alttextilverwerter abgeschlossen hatte, ist zum Jahresende ausgelaufen. Das war übrigens auch der Grund dafür, dass der nun geschlossene Wertstoffsammelplatz am Kirchhorster See nicht eher abgeräumt werden konnte. Im Januar sind deshalb nicht alle Wertstoffsammelplätze mit der gewohnten Anzahl an Altkleidercontainern bestückt. Doch bis Anfang Februar soll dem abgeholfen worden sein, so die Gemeinde.

Von Sandra Köhler