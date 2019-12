Für den Nachtflohmarkt im Isernhagenhof ist Schluss

Isernhagen F.B

Werner Hinz fährt wie gewohnt mit seinem Rollstuhl die Gänge zwischen den Tischen ab. Mit einigen Standbetreibern des Nachtflohmarktes im Isernhagenhof hält er wie gewohnt einen kleinen Plausch und lächelt dabei zufrieden. Die meisten Anbieter der Secondhand-Ware kennt der 56-Jährige gut und lange. „Wir sind in 13 Jahren eine große Familie geworden“, sagt Hinz.

Indes bedient seine Tochter Rebekka Schmidt Besucher am Tresen. Auf der Bühne der Veranstaltungsscheune schneidet die 35-Jährige gerade eine Torte auf. Neben dem Kuchen stehen Salate sowie warme und kalte Getränke. Das Podest, das sonst oft Musikern als Spielfläche dient, hat die zweifache Mutter mit Tischen und Stühlen als kleines Bistro eingerichtet, in dem sich die Besucher beim Stöbern zwischendurch stärken können.

Seit 2006 organisieren Vater und Tochter den Nachtflohmarkt

Seit 13 Jahren stemmen Vater und Tochter den Nachtflohmarkt im Isernhagenhof – und das siebenmal im Jahr. Ihnen ist anzumerken, dass sie es gern machen. Gleichwohl ist ihre Entscheidung gefallen: Den Nachtflohmarkt wird es in dieser Form in der Veranstaltungsscheune nicht mehr geben. „Uns sind die Helfer weggebrochen“, begründet Hinz das Aus der Veranstaltung. „Und zu zweit können wir es nicht mehr schaffen.“

Der Beruf und das Engagement für den Markt müssen vereinbar sein. „Das können unsere Helfer nicht mehr wuppen“, sagt Hinz. Sie seien mittlerweile alle viel zu sehr beruflich eingebunden. „Wir sind seit 7 Uhr hier“, beschreibt der langjährige Organisator, der bis vor sechs Jahren im Büro des Isernhagenhof Kulturvereins tätig war, den erheblichen Aufwand. Und Nachfolger für das Familien-Duo haben sich bislang nicht gefunden.

Anbieter und Besucher sind traurig

„Wir sind ganz traurig“, sagt Barbara Müsing, die von Anfang an ausgefallene Kleidung im Isernhagenhof angeboten hatte. Wie soll es weitergehen? „Keine Ahnung“, sagt die 75-Jährige und bedauert das Ende – das Ambiente habe gestimmt. Möglicherweise finde sich jemand, der den Nachtflohmarkt übernehmen könne, hofft die Isernhagenerin. Traurig ist auch Bärbel Rohner. Seit zehn Jahren verkauft die 70-Jährige aus Hannover-Davenstedt im Isernhagenhof unter anderem Bilder, Geschirr und Kerzenleuchter und spendet ihren Erlös immer wieder an den Verein Tiere in Not.

Karin Neumann und ihre Schwester Carola Odabas sind treue Besucherinnen des Nachtflohmarktes und gehen direkt auf Werner Hinz zu: „Es ist so schade, dass es nicht weitergeht“, sagt die 70-jährige Neumann. Ohne den Markt werde ihnen etwas fehlen und eine große Lücke entstehen.

Auch Werner Hinz und seiner Tochter Rebekka Schmidt wird künftig etwas fehlen. Sie haben lange hin- und herüberlegt, bei ihrer Entscheidung habe es ein lachendes und ein weinendes Auge gegeben. Gleichwohl: Das Ende des Nachtflohmarktes im Isernhagenhof ist beschlossen.

