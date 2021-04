Isernhagen

Haus oder Wohnung mit Garten? Für viele ist das unerschwinglich. In pandemischen Zeiten ist der Traum von einer Oase im Kleingarten zum kleinen Preis daher noch gefragter als sonst. Doch wie überall im Lande ist dieser Traum auch in Isernhagen kurzfristig nicht zu erfüllen. Nicht in der kleinsten der drei Laubenkolonien nördlich der Hohenhorster Bauerschaft. Auch nicht einen Steinwurf von Altwarmbüchens Zentrum entfernt an der Lahriede oder beim mit 186 Gärten größten KGV Farrelheide.

Sogar die Axt kommt zum Einsatz bei der Beetpflege an der Lahriede: Das Entree vor dem Vereinsheim kann sich schon wieder sehen lassen. Quelle: Martin Lauber

Altwarmbüchen schließt die Warteliste

Es ist frisch an diesem frühen Morgen an der Lahriede. Fünf Freiwillige haben sich gemeldet, um „den Winter wegzuräumen“, wie die Vorsitzende des Kleingartenvereins Altwarmbüchen von 1969, Monika Schünemann, es nennt. Während für den Schnitt der Hecken jeder der 52 Pächter selbst zuständig ist, ist die Pflege der Dreiecksfläche vor dem Vereinsheim Sache der Gemeinschaft. Valerie Vasiljew macht sich am Flieder zu schaffen, Thorsten Herbst und Wolfgang Paluch rücken einem expansiven Strauch mit der Axt zu Leibe, Iris Paluch schnibbelt filigraner. Und die Vorsitzende? Hat den Laubrechen und den Überblick.

Iris Paluch gehört zum fünfköpfigen Frühjahrsputzteam. Quelle: Martin Lauber

„Ohne Corona würden wir jetzt näher zusammenstehen“, erzählt Schünemann in der Frühstückspause. Im Laufe von zwölf pandemischen Monaten habe sich jedoch Distanz eingeschlichen in den Alltag der Gartenkolonisten. Zwar werde schon mal eine Bratwurst über den Gartenzaun gereicht, aber jeder bleibe nun auf dem eigenen Grundstück. Auch das Vereinsheim ist verrammelt.

Traurig, aber zu verschmerzen – „so lange wir hier unsere Rückzugsmöglichkeit haben“, meint Thorsten Herbst. Auf der eigenen Parzelle könne er sich im Freien risikolos mit seinem Enkel treffen und über der Feuerschale Stockbrot backen. Davon können viele Bewohner von Mehrfamilienhäusern nur träumen. Die Nachfrage für Gartengrundstücke mit Stadtbahnanschluss in Altwarmbüchen hält schon das zweite Jahr an. „Jemandem absagen zu müssen tut mir immer richtig leid“, bekennt Schünemann. Trotzdem hat sie jetzt die Warteliste geschlossen, auf der 20 Namen stehen. Falsche Hoffnungen zu wecken, sei noch schlimmer, findet sie.

Entschleunigte Gartenfreunde in H.B.

Außer Vogelgezwitscher hört man – nichts! Hinter der Zypressenhecke mit der wellenförmig geschwungenen Oberkante liegt eine entschleunigte Welt mit gewundenen Wegen. Wenn Andreas Deppe von der Arbeit heimkommt, läuft es immer gleich ab. „Tasche in die Ecke, Hund an die Leine, aufs Rad und rein in den Garten.“ Hier draußen, inmitten von Pferdekoppeln, Wiesen und hohen alten Bäumen, hat er sich schon als Kind wohlgefühlt. Als zweiter Vorsitzender kümmert sich der gelernte Maurer beim Verein Gartenfreunde Isernhagen H.B. um die praktischen Sachen. Ehefrau Moni teilt die Begeisterung. Was ihr der Garten bedeutet? Die Antwort besteht aus vier Buchstaben, die sich nicht steigern lassen: „Alles“.

Monika und Andreas Deppe verbringen ihr halbes Leben in ihrem Kleingarten weit außerhalb in der Feldmark nördlich von Isernhagen H.B. Quelle: Martin Lauber

Nur fast 8000 Quadratmeter groß ist die Anlage. Zwischen den 26 Gärten verlaufen von Hecken und Zäunen flankierte Wiesenwege. Schon Jahrzehnte vor der offiziellen Gründung des Vereins 1982 standen die ersten Lauben. Noch immer sei es ein „Verein fürs Dorf“, sagt Vorsitzender Sven Dachale. Alle Kolonisten bis auf drei kommen aus H.B.

Strom und fließendes Wasser gibt es bis heute nicht. Doch das ist kein Problem - für Trinkwasser gibt es Kanister, Solarpanels und Aggregatoren decken den Energiebedarf. Zum Beregnen haben nicht nur Selbstversorger wie Helmut und Inge Block einen Brunnen, die gleich zwei Gärten bewirtschaften. „Das rechnet sich“, meint der 70-Jährige,. Seiner Frau geht es mehr darum, „die Natur zu genießen“. Da passt es, dass Pestizide tabu sind, denn die Anlage liegt im Wasserschutzgebiet.

Helmut Block (rechts) ist Selbstversorger. Für einen Klönschnack mit Sven Dachale, dem Vorsitzenden des Kleingartenvereins Isernhagen H.B., unterbricht er gern die Feldarbeit. Quelle: Martin Lauber

Corona scheint hier draußen weit weg. Aber ganz stimmt das nicht. Die vor Ostern sonst übliche Sammelaktion – an deren Ende wurden Heckenschnitt und Äste stets zum Osterfeuer ins Dorf gebracht – musste ebenso ausfallen wie das gemeinsame Grillen im ersten Pandemiesommer und die längst überfällige Jahresversammlung.

„Einfach die Natur genießen“: Darum geht es Inge Block. Dabei steckt im tipptopp gepflegten Kleingarten der Kassenwartin des Kleingartenvereins Isernhagen H.B. jede Menge Arbeit. Quelle: Martin Lauber

Der versteckten Lage und dem eingeschränkten Komfort mag es geschuldet sein, dass trotz einer niedrigen Jahrespacht von unter 100 Euro dem Verein in H.B. nicht die Laube eingerannt wird. Eine Warteliste mit vier Namen darauf gibt es, aber kein Leerstand ist in Sicht.

Der Kleingartenverein Farrelheide residiert zwischen Gewerbegebiet Altwarmbüchen und A2. Seine Parzellen liegen zu beiden Seiten der Stadtgrenze: zur rechten die 60 hannoverschen, zur linken die 120 auf Isernhagener Gebiet. Quelle: Martin Lauber

Ein Drittel der Parzellen ist in Hannover

Zwischen Autobahn 2 und Gewerbegebiet ist das motorische Hintergrundrauschen inklusive. „Mich stört das nicht“, sagt Inna Isaak und lacht. „Ich interpretiere das als Meeresrauschen.“ Die Alltagsbegleiterin und Fotografin vertauscht ihre Etagenwohnung an der Königsberger Straße in Altwarmbüchen jede freie Minute mit Vaters Schrebergarten im Kleingartenverein Farrelheide. Es gibt ein Hügelbeet, ein Treibhaus für die Tomaten und ein leuchtend pinkfarbenes Extra-Gartenhäuschen mit Terrasse für ihre beiden kleinen Töchter.

Vereinskassiererin Anja Strickrodt freut sich über solchen Zuspruch. „Wir sind familien- und kinderfreundlich“, sagt sie. Mit liberalen Ruhezeiten und einer lockeren Auslegung der teils antiquierten Regeln des Kleingartengesetzes komme man jüngeren und berufstätigen Mitgliedern so weit wie möglich entgegen. Ihr Ehemann Meik führt seit 2013 den Verein, dessen Anlage – geteilt durch die Straße Varrelheide – in einen hannoverschen Teil mit 60 Gärten und einen doppelt so großen mit 126 Parzellen auf der Altwarmbüchener Seite zerfällt. Alles ist eine Nummer riesiger: 36 Tonnen Kies hat das Auffrischen der Hauptwege in der Doppelkolonie verschlungen.

Anne und Hans Günter Adomeit (links im Bild) gehörten zu den ersten Kolonisten des Kleingartenvereins Farrelheide. Sie freuen sich mit dem Vorsitzenden Meik Strickrodt und seiner Frau Anja darauf, dass die 5000 Quadratmeter große Grünfläche in eine Wildwiese für Wildbienen umgewandelt wird. Quelle: Martin Lauber

Die falsche Schreibweise „Farrelheide“ verdankt der KSV einem Behördenirrtum bei der Eintragung ins Vereinsregister. Aber solcher Besonderheiten gibt es mehr: Die Pächter der Flachdachlauben im Westen pumpen Wasser in Trinkwasserqualität. Im Ostteil, wo Spitzdächer zulässig sind, ist das Grundwasser eisenhaltig. Trinkwasser müssen die Kolonisten von der Altwarmbüchener Seite also am Vereinsheim jenseits der Straße Varrelheide zapfen. Umgekehrt ist der neue Anhängerparkplatz auf ihrer Ostseite angelegt worden.

„Melden Sie sich nach Corona wieder“

In „normalen“ Jahren wechselt beiderseitig der Straße Varrelheide rund ein Zehntel der 186 Parzellen den Pächter. „Wir können uns vor Anfragen kaum retten“, berichtet Anja Strickrodt. Wer aber zurzeit anruft, bekommt von ihr diese Standardauskunft. „Melden Sie sich nach Corona wieder.“ Aktuell bremse die Pandemie sogar die bereits angebahnten Wechsel aus: Eine formal korrekte Übergabe sei nicht kompatibel mit den Kontaktbeschränkungen. „Fünf neue Pächter scharren mit den Hufen.“

Eine offizielle Warteliste hat der Verein noch nie geführt. Frei werdende Gärten werden in den Schaukästen ausgehängt, zu diesem Zeitpunkt stünden die Nachpächter meist aber schon fest. Interessenten sollten trotzdem ihr Glück versuchen, raten die Strickrodts. Für einen 400-Quadratmeter-Garten wird inklusive Versicherung eine Jahrespacht von 356 Euro fällig, plus eine Ablöse für Laube und Pflanzenbestand.

Von Martin Lauber