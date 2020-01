Altwarmbüchen

Die Polizei ermittelt nach einem Parkrempler in Altwarmbüchen wegen Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer hatte zwischen Sonnabend, 8.30 Uhr, und Sonntag, 9.30 Uhr, an der Seerosenstraße einen silberfarbenen Ford Fiesta touchiert. Zurück blieb eine Delle an der Fahrertür. Die Schadenshöhe ist nicht bekannt. Zeugen sollten sich unter Telefon (05139) 9910 an das Polizeikommissariat Großburgwedel wenden.

Von Frank Walter