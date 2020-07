Isernhagen N.B

Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Isernhagen N.B. eingebrochen und haben ein iPad und Schmuck von noch unbekanntem Wert erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Einbruch zwischen Mittwoch, 19 Uhr, und Donnerstag, 15.40 Uhr, an der Lausitzer Straße, einer Nebenstraße des Fuhrbleek. Die Unbekannten hebelten die Terrassentür auf und durchsuchten dann die Zimmer nach Wertgegenständen. Die Ermittler hoffen nun auf Zeugenhinweise. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich unter Telefon (05139) 9910 im Polizeikommissariat Großburgwedel melden.

Von Frank Walter