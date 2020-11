Isernhagen N.B

Diese Sanierung war bitter nötig. Da sind sich die Radfahrer einig. In den vergangenen vier Wochen richtete die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr den Radweg entlang der L 381 zwischen dem hannoverschen Stadtteil Isernhagen-Süd und Isernhagen N.B. her. Nun sind die Arbeiten abgeschlossen, die Radfahrer können auf einem frisch asphaltierten Untergrund fahren. „Ein Riesenunterschied“, freut sich eine Radfahrerin, die gemeinsam mit ihrem Mann aus Isernhagen Süd in Richtung N.B. unterwegs ist. „Kein Vergleich mit dem Zustand vorher.“

Statt alter Betonplatten gibt es nun eine dunkle, absolut ebene Asphaltdecke. Vor allem die Bereiche zwischen den einzelnen Platten sorgten zuletzt für Probleme. Wurzeln hatten diese angehoben. Dadurch bildeten sich kleine Sprungschanzen. Das ist nun vorbei. Zumindest zwischen Isernhagen N.B. und Süd gibt es jetzt einen 1,5 Kilometer langen – nahezu perfekten – Radweg. An den beiden Enden sieht es dann aber schon wieder anders aus. Dort sind die Wege für Radfahrer nach wie vor in keiner guten Verfassung.

Von Thomas Oberdorfer