Isernhagen N.B

Maskenpflicht auf den Gängen, Kohortentrennung, Abstandsregeln und ganz viel Händewaschen: Der Alltag für die Grundschüler in Isernhagen N.B. ist seit Ausbruch der Corona-Pandemie ein anderer geworden. Das erfordert viel Disziplin von den Kindern. Umso verdienter waren wohl nun die kleinen Geschenke, die der Förderkreis der Grundschule jedem Schüler kurz nach dem Nikolaustag überreichte.

Förderkreis organisiert jährlich viele Veranstaltungen

Seit 1994 kann die Grundschule auf den Förderkreis zählen. Mehr als 85 Mitglieder sind darin aktiv und sorgen Jahr für Jahr mit vielen Aktionen und Spenden für Spaß in der Schule – auch neben dem klassischen Unterricht. Ob umfangreiche Kuchenbüfetts zur Einschulung, eine Schlafnacht für die Kinder der ersten und zweiten Klassen in der Sporthalle, eine Disco für die Dritt- und Viertklässler sowie Floh- und Weihnachtsmärkte: An Ideen mangelt es dem Vorstand selten, um die Grundschüler zu begeistern.

Anzeige

226 kleine Pakete sind in der Grundschule N.B. dank des Förderkreises angekommen. Quelle: privat

Gutscheine für die örtliche Buchhandlung als Geschenk

Doch all das Engagement hilft eben nichts, wenn eine Pandemie ausbricht und Verordnungen zum Infektionsschutz Veranstaltungen dieser Art untersagen. In seiner letzten virtuellen Sitzung hatte sich der Vorstand des Förderkreises daher entschieden, den Schülern und Lehrern der Schule Auf dem Windmühlenberge eine coronakonforme Freude zu bereiten. Unter dem Motto #supportyourlocal besorgte der Förderkreis für alle 226 Schüler einen Gutschein von der örtlichen Buchhandlung Böhnert – „als Dank für ihre tollen Leistungen und das großartige Durchhaltevermögen in diesem besonderen Schuljahr“, wie der Vorstand betont. Zudem gab es für jede der elf Grundschulklassen in N.B. noch einen Klassengutschein, mit dem die Lehrer zusätzliche Materialien für den Unterricht besorgen können. „Wir haben in glückliche und strahlende Kindergesichter beim Überreichen geschaut“, berichtet der Vorstand erfreut. Bereits im Sommer hatte der Förderkreis eine Corona-Aktion gestartet und alle Erstklässler, die in diesem Jahr auf eine große Einschulungsfeier verzichten mussten, mit Schul-T-Shirts ausgestattet.

Spenden und Unterstützer gesucht

Doch mit Blick auf die nächsten Jahre braucht der Förderkreis auch selbst Hilfe: Einerseits sind aufgrund der ausgefallenen Veranstaltungen und Weihnachtsmärkte, bei denen beispielsweise am Waffelstand stets Spenden generiert werden, viele Einnahmen weggebrochen. Andererseits haben einige Vorstandsmitglieder erklärt, im nächsten Schuljahr ihre Ämter niederlegen zu wollen – da ihre Kinder dann die Grundschule verlassen und auf eine weiterführende Schule wechseln. Wer den Förderkreis finanziell oder personell unterstützen möchte, findet alle Informationen und Ansprechpartner im Internet auf www.foerderkreis-isernhagen.de.

Lesen Sie auch

Von Carina Bahl