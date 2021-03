Isernhagen N.B

Einbruch mitten am Tag: Bislang unbekannte Täter sind am Montag zwischen 10.30 und 11.30 Uhr in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Wesenbeek in Isernhagen N.B. eingedrungen. Wie die Polizei mitteilt, hatten die Einbrecher dafür zuvor die Terrassentürscheibe auf der Rückseite des Grundstücks eingeschlagen.

Die Täter durchsuchten mehrere Räume und ließen aus dem Schlafzimmer Schmuck und Geld mitgehen. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen sollten sich im Kommissariat Großburgwedel unter Telefon (0 51 39) 99 10 melden.

Von Carina Bahl