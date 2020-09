Isernhagen N.B

Das sieht nach einem Diebstahl auf Bestellung aus: Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch von zwei Fahrzeugen, die an der Straße Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. standen, die Abstandssensoren abgebaut und gestohlen.

Wie die Polizei mitteilt, muss sich die Tat zwischen Dienstag, 22 Uhr, und Mittwoch, 7 Uhr, ereignet haben. Bei den Wagen handelt es sich um einen schwarzen BMW der 3er-Serie und einen weißen BMW der 5er-Serie. Die Diebe hatten es auf die Abstandssensoren abgesehen, die sich in den vorderen Stoßfängern der Fahrzeuge befanden. Die Gesamtschaden schätzt die Polizei auf 12.000 Euro.

Zeugen, die den Diebstahl bemerkt haben, sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel unter Telefon (05139) 99 10 melden.

Von Carina Bahl