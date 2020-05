Bücherei in Isernhagen N.B. öffnet wieder

Isernhagen N.B

Die Bücherei in der Grundschule Auf dem Windmühlenberge in Isernhagen N.B. öffnet am Donnerstag, 28. Mai, um 15.15 Uhr wieder für ihre Leser. Das ehrenamtliche Team freut sich auf Besucher. Allerdings müssen die Organisatoren auf die strikte Einhaltung der Hygienestandards, Kontakt- und Zugangsbeschränkungen achten.

Der Zugang zur Bücherei wird beschränkt

In der Bücherei gelten ab sofort folgende Regeln: Besucher müssen Abstand halten, auf dem Fußboden sind Markierungen angebracht. Es gilt die Empfehlung, eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Es dürfen jeweils nicht mehr als zwei Besucher gleichzeitig in die Bücherei. Die einzige Ausnahme ist, wenn es sich um eine Familie handelt – diese wird als Einzelperson gezählt. Um einen schnelleren Ablauf zu gewährleisten, dürfen maximal fünf Medien pro Person oder Familie ausgeliehen werden.

Besondere Regelungen gelten auch für die Rücknahme von Medien. Dafür gibt es einen Aushang am Tresen. Außerdem werden sich die Öffnungszeiten geringfügig ändern: Montags und donnerstags öffnet die Bücherei in Isernhagen N.B. ab 28. Mai von 15.15 Uhr bis 17.30 Uhr.

Von Frank Walter