Isernhagen N.B

Die ehrenamtlich geführte Bücherei Auf dem Windmühlenberge in der Grundschule Isernhagen N.B. lädt Kinder ab vier Jahren wieder zum Bilderbuchkino ein. Am Donnerstag, 9. September, steht ab 16 Uhr die Geschichte „Carlotta und das Rätsel der Zeit“ von Jeanette Rauderaht und Imke Sönnichsen auf dem Programm.

Bilderbuchkino in N.B. dreht sich um die Frage nach der Zeit

In der Geschichte geht es um Carlotta, deren Vater keine Zeit für sie hat. Carlottas Mutter wiederum rinnt die Zeit nur so durch die Finger, und ihrem Bruder vergeht die Zeit viel zu langsam. Wie kann das sein, und was ist Zeit eigentlich? Das erfahren die Kinder in der Vorstellung, bei der die Geschichte vorgelesen und auf großen Bildern dazu gezeigt wird.

Wer dabei sein möchte, muss sich vorher donnerstags ab 15 Uhr in der Bücherei anmelden. Der Eintritt zum Bilderbuchkino ist frei.

Von Carina Bahl