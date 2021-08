Das neue Kita-Jahr hat in der Gemeinde Isernhagen begonnen, zahlreiche Kinder starten gerade in der Krippe und im Kindergarten in ihren neuen Alltag. Wir haben uns die Eingewöhnung in der Kita Kunterbunt in N.B. angeschaut – und die merkt auch Corona-Effekte bei den Jüngsten.