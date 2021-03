In Kirchhorst und Isernhagen F.B. haben Freiwillige am Wochenende in der Feldmark Müll gesammelt. Die Aktion förderte viel Unappetitliches zutage. Obwohl die Bürger die Natur während des Corona-Lockdowns schätzen gelernt hätten, würde dort mehr Unrat hinterlassen als zuvor, beklagen die Initiatoren.