Cord Busche öffnet die Bügelflasche über dem Waschbecken. Zur Sicherheit, sagt er. Eine Charge aus dem September schäume besonders stark, sie hätten die Rezeptur danach noch mal leicht angepasst. Busches Vorsicht war angemessen, Bierschaum läuft über seine Hände ins Waschbecken. „Schmecken tut es trotzdem gut, man braucht nur mehr Geduld beim Einschenken“, sagt er und lacht. Bei der zweiten Flasche klappt es besser. Nichts läuft über, das gesamte untergärige Kellerbier namens Friedel landet wie gewünscht im Glas.

Busche ist einer von vier Bierliebhabern, die gerade in Altwarmbüchen eine kleine Brauerei aufbauen. Er und Fabian Gaida sind fürs Brauen zuständig, Hotelier Oliver Hennies und Cord Burchard kümmern sich um das Geschäftliche. Moorbuben-Brauerei Isernhagen haben die vier ihr Projekt getauft, ab dem Frühjahr soll das erste Bier in den Verkauf gehen.

Die ersten Flaschen sind fast explodiert

Angefangen hat alles 2016 im Hotel Hennies, wo Busche und Gaida arbeiten. Bei einer Unterhaltung beim Besteckpolieren kam den beiden die Idee, dass sie gerne probieren möchten, Bier zu brauen. Sie bringen es sich selbst bei, mit Büchern und vielen Versuchen in 30-Liter-Töpfen in Busches Küche. „Die ersten Flaschen sind beim Aufmachen fast explodiert, weil zu viel Kohlensäure im Bier war“, sagt Busche. Bier besteht nach deutschem Reinheitsgebot zwar immer aus den gleichen Zutaten: Hopfen, Hefe, Malz und Wasser. Einfach sei das Brauen aber keineswegs. „Es kommt auf viele kleine Details an wie die Mengenverhältnisse oder die Temperatur beim Brauen“, erklärt der Hobbybrauer.

Die Moorbuben von links nach rechts: Cord Busche, Cord Burchard, Oliver Hennies und Fabian Gaida. Quelle: Moorbuben Isernhagen (Archiv)

Oliver Hennies, Sohn des Hotelchefs Volker Hennies, sei von Anfang an der wichtigste Kritiker gewesen. „Das schmeckt nach Seife“, habe er bei einem der ersten Versuche gesagt, erzählt Busche. Ungefähr ein Jahr habe es gedauert, bis die Hobbybrauer mit der ersten Sorte zufrieden waren: dem untergärigen Kellerbier, das zwei Sorten Hopfen und sieben Sorten Malz enthält. Getauft wurde es auf den Namen Friedel, zu Ehren von Oliver Hennies’ Großvater Friedrich, der das Traditionshotel Hennies früher führte und 2011 verstarb.

Der Name basiert auf Kindheitserinnerungen

Gaida und Busche schenkten ihr Bier auf dem Isernhagener Hopfenfest und auch für eine Woche im Hotel Hennies aus. In kleinen Mengen, mit großem Erfolg. Auch Cord Burchard, ein Jugendfreund von Oliver Hennies, verfolgte den Werdegang der Hobbybrauer mit. „Ich fand das richtig spannend und habe auch Feedback gegeben“, sagt er.

Eine der vier Zutaten, die nach deutschem Reinheitsgebot ins Bier darf: Busche zeigt verschiedene Sorten getrockneten Hopfen. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Ende 2019 beschließen die vier dann gemeinsam, das Brauen in Altwarmbüchen größer aufzuziehen. Sie gründen die Moorbuben GmbH. Der Name hat mit Kindheitserinnerungen von Hennies und Burchard zu tun. „Wir haben früher fast jeden Tag im Moor gespielt, die Natur hier hat eine große Bedeutung für uns. Das sollte sich im Namen widerspiegeln“, sagt Burchard.

Moorbuben-Bier im Abonnement

Inzwischen haben die Moorbuben nahe dem Hotel an der Hannoverschen Straße einen Raum gefunden und in eine große Anlage investiert, die pro Brauvorgang 200 Liter Bier fasst. Ein neues Kühlhaus für die Nachgärung, die je nach Sorte vier bis acht Wochen dauert, soll bald folgen. Im Repertoire haben sie neben Friedel jetzt auch ein Helles und ein Weizenbier. Busche will sich aber noch weiter ausprobieren. „Gerade haben wir ein Chocolate Stout in der Kühlung, mal sehen, wie das schmeckt.“ Das Spannendste am Bierbrauen sei für ihn, „dass man erst Wochen später weiß, ob es was geworden ist“.

In dieser kleinen Anlage haben die Moorbuben bisher gebraut und ihre Rezepte entwickelt. Quelle: Yannick von Eisenhart Rothe

Gerade warten die Moorbuben noch auf Rohstofflieferungen, damit sie auch die neue Profibrauanlage nutzen können. Sie hoffen, dass sie bald das erste Bier verkaufen können. Ihre Produkte wollen sie lokal in Isernhagen vertreiben. Eine Idee: Ein Abo für Stammkunden. „Dafür soll man sich registrieren können und dann pro Monat eine gewisse Anzahl an Flaschen bekommen“, sagt Burchard. Abonnenten sollen auch andere Vorteile bekommen, zum Beispiel neue Sorten als erste probieren und Feedback geben.

Burchard betont, dass es nicht das Ziel der Moorbuben sei, die Brauerei möglichst groß werden zu lassen. Alle vier behalten ihre ursprünglichen Jobs und betreiben das Biergeschäft nebenbei. „Vor allem soll es Spaß machen“, sagt Burchard. Um den Spaß am Bierbrauen noch weiter zu verbreiten, wollen die Moorbuben außerdem bald einen Podcast starten. Dort werden die beiden Brauer Busche und Gaida ihr Fachwissen rund um das Bier und seine Geschichte teilen.

Von Yannick von Eisenhart Rothe