Mitch Ryder und Heavy Feather geben Konzerte in der Blues Garage

Auch Kurzentschlossene können am Wochenende in der Blues Garage noch auf ihre Kosten kommen: Für die beiden Konzerte am Freitag und Sonnabend, 14. und 15. Februar, gibt es aktuell noch Karten. Während am ersten Abend Bluesklänge aus Skandinavien durch den Kultklub in Isernhagen H.B. wabern werden, kommt am Sonnabend ein Rock-Urgestein aus den USA nach Isernhagen H.B.

Band Heavy Feather spielt erdigen Riff-Rock

Die Musiker des Stockholmer Quartetts Heavy Feather sind in der Szene keine Unbekannten: Die junge Sängerin Lisa Lystam steht inzwischen auch bei der Retro-Rock-Band Siena Root am Mikrofon. Außerdem ist sie mit ihrer eigenen Bluesformation, der Lisa Lystam Family Band, unterwegs. An ihrer Seite in allen drei Bands bedient Matte Gustavvson die Leadgitarre. Genau wie Siena Root stecken Heavy Feather musikalisch knietief in den Siebzigerjahren. Auf ihrem Debütalbum „Debris & Rubble“ findet sich roher, erdiger Riff-Rock, der im Fahrwasser von Blues und Southern Rock fischt.

Der Auftritt in der Blues Garage beginnt am Freitag, 14. Februar, um 21 Uhr, die Türen öffnen sich um 19 Uhr. Tickets kosten 20 Euro im Vorverkauf und 25 Euro an der Abendkasse.

Aus Stockholm kommt das Quartett Heavy Feather zum Konzert nach Isernhagen H.B. Quelle: privat

Mitch Ryder wird die Blues Garage rocken

Am Sonnabend, 15. Februar, gibt mit Mitch Ryder eine lebende Legende ein Konzert. Jimi Hendrix wollte mit ihm eine Band gründen, John Lennon rettete ihm das Leben, und Bruce Springsteen ist ein absoluter Ryder-Fan.

„Er ist einer der aufregendsten Sänger, die seit langer Zeit in der Musikszene aufgetaucht ist”: Kein geringerer als Rolling-Stones-Gitarrist Keith Richards fand 1965 diese Worte für Mitch Ryder. Heute, 55 Jahre später, kann man immer noch guten Gewissens dasselbe über den Rocker aus Detroit behaupten. Hits wie „Jenny Take a Ride”, „Sock It to Me Baby!” und „Devil with a Blue Dress On” machten ihn weltweit bekannt. Sie stehen für das Lebensgefühl einer ganzen US-Generation. Das Konzert beginnt um 21 Uhr, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets für Ryders Auftritt an der Industriestraße 3-5 kosten im Vorverkauf 30 Euro und an der Abendkasse 35 Euro.

Karten sind in der HAZ-/NP-Geschäftsstelle im CCL, Marktplatz 5 in Langenhagen, erhältlich (zuzüglich Gebühren). Zudem können Karten zum Vorverkaufspreis auf www.bluesgarage.de reserviert werden.

