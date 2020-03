Trotz der Sorge vor dem Coronavirus hält der DRK-Ortsverein Isernhagen an seinem Blutspende-Termin am Freitag, 3. April, fest. Grund ist der derzeit hohe Bedarf an Blutkonserven in Krankenhäusern. Allerdings müssen Teilnehmer bei der Blutspende einige Hygienemaßnahmen beachten.