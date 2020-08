Altwarmbüchen

Nach einem Messerangriff auf einen Widersacher vor dem A2-Center in Altwarmbüchen ermittelt die Polizei nun gegen einen 72-Jährigen. Sein Kontrahent, ein 66 Jahre alter Mann, musste im Krankenhaus behandelt werden. Auch gegen ihn leitete die Polizei ein Strafverfahren ein.

72 Jahre alter Mann zückt plötzlich im A2-Center ein Messer

Zugetragen hatte sich die Auseinandersetzung am Montag gegen 16 Uhr auf dem Parkplatz vor der Shoppingmall an der Opelstraße in Altwarmbüchen. Die beiden miteinander bekannten Männer gerieten dort zunächst in einen verbalen Streit. Laut einem Polizeisprecher ging es um Geld, das der eine dem anderen schulden soll. Die Situation eskalierte, beide Männer gingen körperlich aufeinander los. Der 72-Jährige fügte seinem Gegenüber dabei einen Messerstich zu. Dabei soll es sich um eine allerdings nicht tiefe Stichverletzung am Rumpf handeln.

Mehrere Zeugen wurden auf die Auseinandersetzung aufmerksam, drei Männer schritten ein. Sie nahmen dem Älteren das Messer ab, hielten beide fest und riefen die Polizei zu Hilfe. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den 66-Jährigen zur Behandlung ins Krankenhaus. Stationär aufgenommen werden musste er jedoch nicht, er konnte die Klinik noch am Abend verlassen.

Polizei leitet zwei Strafverfahren ein

Den 72-Jährigen nahm die Polizei vorläufig fest. Er konnte das Kommissariat nach der erkennungsdienstlichen Behandlung jedoch auch am Abend wieder verlassen. Gegen ihn ermittelt die Polizei nun wegen gefährlicher, gegen seinen Widersacher wegen einfacher Körperverletzung. Alkoholisiert waren die beiden Männer laut dem Polizeisprecher nicht.

Weitere Zeugen der Auseinandersetzung sollten sich im Polizeikommissariat Großburgwedel, Telefon (05139) 9910, melden.

