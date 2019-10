Isernhagen K.B

Deutlich zu tief ins Glas geschaut hatte augenscheinlich ein Autofahrer in Isernhagen K.B. In der Nacht zu Freitag kam er auf der Dorfstraße mit seinem Mercedes von der Fahrbahn ab und schlitterte gleich an mehreren Grundstücksmauern entlang. An seinem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die hinzugerufenen Polizeibeamten baten den Autofahrer zudem zum Atemalkoholtest. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,5 Promille. Die Beamten ließen daraufhin eine Blutprobe des Mannes entnehmen und stellten den Führerschein des 36-Jährigen sicher. Der Unfall ereignete sich gegen 0.40 Uhr.

Weitere Polizei- und Feuerwehrmeldungen lesen sie in unserem Ticker.

Von Thomas Oberdorfer