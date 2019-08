Frauen sind in der Politik unterrepräsentiert: Damit sich das bei der Kommunalwahlen 2021 ändert, will das Mentoring-Programm „Frau. Macht. Demokratie“ Neulinge ermutigen, vor Ort mitzugestalten. Das Interesse in Isernhagen ist groß, wie sich jetzt bei einem ersten Treffen gezeigt hat.