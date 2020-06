Marlis Helfer bekommt Blumen zum Zehnjährigen

Altwarmbüchen

Für Marlis Helfers ( SPD) hat es in der jüngsten Ortsratssitzung einen Strauß Blumen gegeben. Damit wollte Ortsbürgermeister Philipp Neessen nicht etwa zum Geburtstag gratulieren: Grund der netten Geste war Helfers’ zehnjährige Mitgliedschaft im Ortsrat Altwarmbüchen. „Wir wollen uns bedanken für die gute Zusammenarbeit und all den Einsatz, das Herzblut und die Leidenschaft, mit der du dabei bist“, sagte Neessen. Helfers war bereits Ende der Achtzigerjahre für zwei Jahre Mitglied im Gremium. 2012 wurde die Sozialdemokratin nach dem Rückzug von Monika Dehmel ( CDU) zur Ortsbürgermeisterin gewählt. Damit trat sie in die Fußstapfen der ehemaligen sozialdemokratischen Ortsbürgermeisterin Erna Schütte. Diese hatte dem Ortsrat von 1956 bis 1981 angehört.

Von Sandra Köhler