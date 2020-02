Isernhagen F.B

Ist die Liebe nur ein Märchen? Dieser Frage gehen die Erzähler Ulrike Haberer und Jens-Uwe Korte am Sonntag, 23. Februar, ab 15 Uhr im Isernhagenhof, Hauptstraße 68, bei einem Märchennachmittag für Erwachsene nach. Die beiden werden weniger bekannte Märchen und Geschichten aus aller Welt vortragen, die sich alle mit dem Thema Liebe befassen.

Sprechende Ungeheuer, die geliebt werden wollen, Schlangen, die sich in Schmuck verwandeln, und eine Nachtigall, die ein Spatz ist, sind ebenso Protagonisten wie schlaue Frauen und eifersüchtige Männer. Haberer und Korte vom Netzwerk Märchen Erzählen Hannover geben den Menschen und Tieren ihre Stimme, beide sind ausgebildete Märchenerzähler.

Tickets kosten 23 Euro

Karten für den Märchennachmittag für Erwachsene kosten 23 Euro. Schüler, Studenten und Mitglieder des Isernhagenhof Kulturvereins zahlen 16 Euro. Die Tickets können Interessierte unter Telefon (05139) 894986 und per E-Mail an info@isernhagenhof.de vorbestellen. Außerdem sind sie in der Geschäftsstelle des Isernhagenhof Kulturvereins, beim Tui-Reisecenter Altwarmbüchen, bei Böhnert in Großburgwedel und Isernhagen H.B. sowie an der Tageskasse erhältlich.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer