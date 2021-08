Isernhagen K.B

Ein wenig kurios mutet es schon an, doch es hat Tradition: Bei Spirituosen H. Könecke & Sohn in K.B. ist die Schnaps- und Likörherstellung made in Isernhagen trotz der Männer im Firmennamen Frauensache. Und das mittlerweile in der sechsten Generation. „Die Kornbrennerei war immer Sache der Frau des Hofes, die damit auch gut beschäftigt war“, sagt Likörexpertin Katrin Hemme. Daran hat sich seit der Gründung der Firma im Jahr 1876 nichts geändert. Und an der Verbindung von Hof und Spirituosenherstellung auch nicht.

Die beiden Gründer der Kornbrennerei, Heinrich Könecke (rechts) und sein Sohn, haben im Laden einen Ehrenplatz. Quelle: Sandra Köhler

Namensgeber Heinrich Könecke hatte damals die Hofstelle gekauft und eine kleine Kornbrennerei aufgebaut. Die Landwirtschaft sorgte für die Grundstoffe zum Brennen, der Rückstand vom Destillieren, die sogenannte Schlempe, wurde damals an das Vieh verfüttert. Selbst gebrannt wird seit 2012 nicht mehr. Die Weltmarktpreise machen das unrentabel. „Jetzt kaufen wir den Alkohol ein. Die Liköre und Schnäpse stellen wir hier aber immer noch nach alten Rezepten selbst her“, sagt Hemme.

Selbst gebrannt wird seit 2012 nicht mehr: In den alten Steingut- und neueren Edelstahlbehältern werden Schnäpse und Liköre bis zur Abfüllung aufbewahrt. Quelle: Sandra Köhler

Alkohol geht zu Beginn der Pandemie an Apotheken – für Desinfektionsmittel

2015 haben ihr Mann und sie den Hof übernommen – sie vermarkten neben den Spirituosen im Direktverkauf auch Kartoffeln und Rindfleisch in Bioland-Qualität. Ein gutes zweites Standbein, denn in der Corona-Pandemie sank die Nachfrage nach Schnaps und anderen alkoholischen Getränken. „Die Leute konnten nicht mehr feiern. Hochzeiten, Geburtstage, Feuerwehrversammlungen fielen weg. Und die Restaurants, die wir beliefern und für die wir zum Teil deren Hausmarken herstellen, waren auch geschlossen“, sagt sie. Dafür klopften in den Anfängen der Pandemie Apotheken an, die Alkohol zur Herstellung von Desinfektionsmittel orderten. „Ich habe da mehr Alkohol für medizinische Zwecke verkauft als zum Trinken, das war schon seltsam“, sagt die 34-jährige.

An der Dorfstraße, direkt gegenüber der Einmündung der K 14, befindet sich die Firma H. Könecke & Sohn seit 1876. Quelle: Sandra Köhler

„Das Gläschen zum Genießen ist gefragt“

Zudem werde heute tendenziell weniger und anders getrunken als früher: „Die Menschen achten auf ihre Gesundheit. Es ist das Gläschen zum Genießen gefragt.“ Und dafür gibt es reichlich Auswahl: Den Isernhagener Cabinet – einen 38-prozentiger Weizendoppelkorn – etwa, Köneckes Kartoffelschnaps, das Isernhagener Felsen-Feuer – einen Kräuterlikör – , Obstbrände und diverse Liköre mit Kirsche, Quitte, Lakritz, Nougat oder Chili-Schokolade beispielsweise. Der Koma aus Isernhagen, ein Fruchtlikör mit Maracujasaft, wird auch am Steintor in Hannover angeboten. Rund 10.000 Liter entstehen jährlich insgesamt. Und zwar nicht vollautomatisch, sondern in Handarbeit – wie anno dazumal.

Hier kommen die Etiketten auf die Flaschen. Quelle: Sandra Köhler

Spirituosen entstehen nach alten Rezepten in Handarbeit

Beim Betreten der Ein-Frau-Fabrikation mutet es an, als sei die Zeit stehengeblieben. Große Steingutgefäße reihen sich aneinander – ihre Edelstahläquivalente wirken dagegen fast futuristisch. In ihnen wird der fertige Likör gelagert, bis er – natürlich per Hand – in Flaschen abgefüllt wird. Der Doppelkorn hingegen lagert in einem Holzfass. „Da mache ich auch schon mal 500 Liter auf einmal. Denn er dient auch als Basis für andere Produkte.“ Aus Alkohol, Zucker und anderen Essenzen wie hochwertigem puren Fruchtkonzentrat entstehen in der Mischmaschine die feinen Tropfen.

Auch im besonderen Formflaschen gibt es Likor made in Isernhagen. Quelle: Sandra Köhler

Dabei ist Fachwissen gefragt. „Man muss zum Beispiel auf die Temperatur aufpassen, einige Zutaten würden ausflocken, wenn sie zu hoch ist“, erklärt Hemme. Gefiltert wird übrigens nur höchst behutsam – damit die Mischung ihren vollen Geschmack behält. Beigebracht hat Hemme das alles die Stiefmutter ihres Mannes, die vorherige Spirituosen-Macherin bei Könecke.

Auch wenn sachte Modernisierungen für die kommenden Jahre angedacht sind: Der traditionelle Name wird bleiben. „Bei den Isernhagenern ist und bleibt das Könecke. Wenn wir das ändern, dächten sie, es gäbe die Firma nicht mehr“, sagt Hemme. So ist das mit den Traditionen.

Von Sandra Köhler