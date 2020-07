Kirchhorst

Einmal drehen, noch mal drehen und der Ballon nimmt erste Formen an. So schnell und geschickt windet Tim Sauer den rosafarbenen, länglichen Gummischlauch in seinen Händen, dass für den Blick der Zuschauer die Handgriffe beinahe verschwimmen. Innerhalb kürzester Zeit entsteht eine Blütenform, an die Sauer zwei weitere runde, ineinander aufgepustete Ballons und einen Haarreif anbringt – fertig ist der Kopfschmuck aus Luft und Naturkautschuk.

Auf Kindergeburtstagen und anderen Festen fertigt der Luftballonkünstler diesen regelmäßig für die kleinen Besucher an, neben allerlei anderen Figuren. Ob Tiere, Menschen oder Blumen: Es gibt wenig, was der Kirchhorster nicht mit den richtigen Ballons und etwas Herumprobieren nachbauen kann. „Der absolute Renner sind Einhörner“, erzählt Sauer in seiner Garage, in der er sich sein eigenes kleines Luftballon-Reich eingerichtet hat.

Tim Sauer hat bei jedem Auftritt Hunderte Ballons dabei

In rund 30 verschiedenen Farben liegen die runden Ballons fein säuberlich sortiert in Plastikboxen in einer Regalwand. Dazu kommen Ballons in Blüten-, Donut- oder auch Herzform. Die beliebten Ballonfiguren entstehen allerdings aus den länglichen Modellierballons, die es ebenfalls in vielen Größen und Farben gibt. In einer speziellen Tasche hat Sauer Hunderte davon verstaut, damit er damit überall Groß und Klein begeistern kann.

Große Feste oder Feiern, für die Sauer eigentlich regelmäßig gebucht wird, gibt es zurzeit aufgrund der Corona-Pandemie nicht – somit hatte der Künstler auch zeitweise keine Aufträge. „Ich hatte sehr viele Buchungen für die Corona-Zeit, doch die mussten allesamt ausfallen“, erzählt er. Nun geht es langsam wieder los mit kleineren Kindergeburtstagen, viel mehr ist zurzeit nicht drin. Dabei wollte Sauer in diesem Jahr eigentlich richtig durchstarten, auch weil es nun seine neuen Arbeitszeiten erlauben: Eine Woche arbeitet er in der Nachtschicht, eine Woche hat er frei. Das Geld, was er im vergangenen halben Jahr als Ballonkünstler verdient hätte, wollte er in einen Anhänger investieren. „Damit könnte ich größere Ballondekorationen wie Säulen oder Bögen transportieren.“

Die Kunst ließ ihn nicht mehr los

Das muss nun noch etwas warten. Finanziell abhängig ist Sauer von der Luftballonkunst allerdings nicht, denn hauptberuflich arbeitet er bei der Lebenshilfe-Einrichtung in der Gartenstadt Lohne. Hierüber kam er vor sechs Jahren auch zu den Ballons, die zunächst nur ein Hobby wurden. „Ich buchte für ein Sommerfest einen Ballonkünstler. Der gab mir dann ein paar Ballons mit“, erzählt Sauer. Das Thema ließ ihn nicht mehr los, und so lernte er erst durch Videoanleitungen im Internet, später auch bei Workshops das Handwerk.

„Irgendwann wurde mein Hobby aber so teuer, dass ich mir dachte: Du solltest damit Geld verdienen“, sagt Sauer. Also trat er zunächst bei kleineren Anlässen auf. Vor drei Jahren meldete er schließlich kurzentschlossen ein Kleingewerbe an. Inzwischen ist der Kirchhorster Profi genug, um selbst Workshops zu geben auf Treffen der Luftballonkünstler-Szene. Auf solch einem Event wurde er 2018 sogar Vize-Europameister im Luftballon-Dekorationswettbewerb.

Preise sind für Sauer aber nicht das Wichtigste, über Anerkennung freut er sich hingegen schon: „Man wird gelobt für jede einzelne Figur.“ Größte Motivation ist für ihn jedoch das Glücksgefühl der Kinder, die seine Kunstwerke in Empfang nehmen: „Das Strahlen in ihren Augen – das ist das Allerschönste.“

Von Elena Everding