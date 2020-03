Isernhagen K.B

Viel Glück hatte eine Autofahrerin in Isernhagen K.B.: Sie hielt am Donnerstag gegen 15.30 Uhr mit ihrem Skoda an der Straße Am Ortfelde in einer Parkbucht an, um ihr Kind auf der Rückbank zu versorgen. Dazu öffnete die 35-Jährige die hintere linke Autotür. Während sie sich um das Kind kümmerte, touchierte ein vorbeifahrender grüner Lastwagen die offene Tür und bog diese durch den Aufprall nach vorn um. Ohne sich weiter um den Unfall zu kümmern, flüchtete der Lkw-Fahrer.

Die Polizei beziffert den entstanden Schaden auf 8000 Euro und bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter Telefon (05139) 9910 beim Kommissariat in Großburgwedel zu melden.

Von Thomas Oberdorfer