Eine gute Idee und fast 4700 Euro später hat die Lister Ponyschule ihr Ziel erreicht: ein neues Pferd, das auf dem Pferdehof am Schulweg in Kirchhorst sein Zuhause gefunden hat. Weil immer mehr Tiere der ersten Generation des Vereins in den Vorruhestand verabschiedet wurden, war ein Nachfolger bitter nötig. Spenden ermöglichten nun den Kauf von Sir Sidney von Depenau, einem Hannoveraner-Wallach aus Celle.

Ponyschule ist beim Crowdfunding erfolgreich

Der Weg dahin war allerdings nicht leicht, denn die benötigte Summe konnte der Verein nicht allein stemmen. Doch dann stieß Kassenwartin Helga Bretschneider eines Tages auf die Idee des Crowdfunding. Bei dieser Schwarmfinanzierung unterstützen viele Geldgeber mit kleineren Summen ein Projekt. Dabei kann jeder Mensch online um Spenden für ein selbst gestecktes Ziel bitten.

Die Voraussetzung, um loszulegen, war jedoch erst einmal ein Film über das Vereinsleben. „Eine Reiterin aus unseren Reihen hat das gelernt. Deswegen konnten wir einen tolles Video erstellen“, sagt Bretschneider stolz. So hieß es wenig später für die Mitglieder, kräftig die Werbetrommel zu rühren – mit Erfolg. 78 Unterstützerinnen und Unterstützer halfen schließlich, den 1,85 Meter großen Sir Sidney von Depenau als neuen Trainingspartner in die Lister Ponyschule zu holen. Als Dank konnten sich jede Spenderin und jeder Spender eine Belohnung nach Wahl aussuchen – sei es, selbst Pony zu reiten, einen Nachmittag auf dem Hof zu verbringen oder sich eine Voltigiervorstellung anzusehen.

Der Reitschule folgte die Vereinsgründung

Den Kauf nötig gemacht hatte auch die Tatsache, dass die Mitglieder der Ponyschule immer älter und größer werden. Zur Gründung der Reitschule 2006 hatten die Inhaberinnen Gudrun Fett und Mirjam Borgaes noch mehrheitlich kleine Pferde – also Ponys – eingesetzt. Doch manche Reiterinnen und Reiter blieben sehr lange Mitglied, teilweise brächten sie mittlerweile die eigenen Kinder mit, erzählt Borgaes. Für das Reitenlernen der Kinder reichen die kleineren Pferde vollkommen aus, aber die Älteren wollten schließlich bei großen Turnieren voltigieren. „Bei Turnieren dürfen nur Vereine starten. Deswegen haben wir uns 2017 auch als Verein gegründet“, sagt die hauptberufliche Leiterin der Ponyschule.

Insgesamt zählt die Lister Ponyschule an die 200 aktuelle und ehemalige Schüler, der gleichnamige Verein hat 70 Mitglieder. Zusammen kümmern sie sich um mehr als ein Dutzend Pferde und den gepachteten Hof in Kirchhorst. Die Kinder sollen dort auch Verantwortung lernen – und helfen schon nach kurzer Zeit bei der Pflege der Vierbeiner mit. Wenn sie älter werden, bieten Gudrun Fett und Mirjam Borgaes ihnen sogar an, den Trainerschein zu machen und die jüngeren Kinder zu unterrichten.

Auch ein Mediaraum wurde durch Spenden finanziert. Dort lernen Kinder das Voltigieren auf einem elektronischen Pferd. Quelle: Niklas Borm

Corona bedrohte die Existenz

Durch den coronabedingten Lockdown war das Training in den vergangenen Monaten nur sehr eingeschränkt möglich. Das übliche Gruppen- wurde zum Einzeltraining, zudem fielen Wettkämpfe und Veranstaltungen aus. „Es hätte uns fast das Genick gebrochen“, sagt Borgaes emotional. Schließlich seien die Kosten weitergelaufen. Einen Grund zur Freude gab es dann aber: Vor wenigen Monaten erblickte Fohlen Fritzi das Licht der Welt.

Von Niklas Borm